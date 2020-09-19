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19 Eyl 2020 - 20:32- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 20:35

Uzman Çavuş Mustafa Kocatürk taburcu edildi

Afrin’de TSK tarafından yürütülen operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Kocatürk, tedavisinin ardından taburcu edilerek İzmit'teki evine getirildi. Gazi Kocatürk’ü karşılayan İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, “Gazimiz Ahmet Mustafa Kocatürk‘e İzmit ilçemize hoş geldin diyor, kendisine Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de yürüttüğü operasyondaki çatışmada yaralanan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Kocatürk, Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kocatürk, daha sonra İzmit'te yaşayan ailesinin evine getirildi. Kocatürk’ü ailesi ile birlikte evinin önünde İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit Merkez Komutanı Albay Bedri Yalçın İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erol Uzun karşıladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kocatürk’e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Cinbir, “Gazilerimiz aziz şehitlerimizin silah arkadaşlarıdır ve şehitlerimizin Türk Milletine emanetidir. Bir cennet bahçesine girercesine şehadete koşan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize binlerce selam olsun. Hatay’daki tedavisi sonrasında taburcu olan Afrin Gazimiz Ahmet Mustafa Kocatürk‘e İzmit ilçemize hoş geldin diyor, kendisine Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

19 Eyl 2020 - 20:32 - Gündem

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