Uzman Çavuş Mustafa Kocatürk taburcu edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de yürüttüğü operasyondaki çatışmada yaralanan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Kocatürk, Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kocatürk, daha sonra İzmit'te yaşayan ailesinin evine getirildi. Kocatürk’ü ailesi ile birlikte evinin önünde İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit Merkez Komutanı Albay Bedri Yalçın İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erol Uzun karşıladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kocatürk’e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Cinbir, “Gazilerimiz aziz şehitlerimizin silah arkadaşlarıdır ve şehitlerimizin Türk Milletine emanetidir. Bir cennet bahçesine girercesine şehadete koşan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize binlerce selam olsun. Hatay’daki tedavisi sonrasında taburcu olan Afrin Gazimiz Ahmet Mustafa Kocatürk‘e İzmit ilçemize hoş geldin diyor, kendisine Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.