1 buçuk milyon TL değerinde dolandırıcılık!

Alınan bilgiye göre Gebze'de 15 Eylül 2020 günü hazırladıkları sahte evraklar ile bir firmadan piyasa değeri 1 buçuk milyon TL olan yük alan şahıslar, malı götürmek için İzmir’e doğru yola çıktı. Ancak teslim edilmesi gerek yükün yerine varmadığının öğrenilmesi üzerine firma yetkileri durumu polise bildirdi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, olayla ilgili olarak yapmış oldukları çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren 3 şüpheli 16, 17 ve 18 Eylül 2020 günü Manisa ve İzmir illerinde düzenlenen operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca kaybolan 1 buçuk milyon TL değerindeki yük eşyası da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 ayrı suçtan sabıkalı Y.P, 10 ayrı suçtan sabıkalı R.O. ve 5 ayrı suçtan sabıkalı D.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.