Alınan bilgiye göre Gebze'de 15 Eylül 2020 günü hazırladıkları sahte evraklar ile bir firmadan piyasa değeri 1 buçuk milyon TL olan yük alan şahıslar, malı götürmek için İzmir’e doğru yola çıktı. Ancak teslim edilmesi gerek yükün yerine varmadığının öğrenilmesi üzerine firma yetkileri durumu polise bildirdi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, olayla ilgili olarak yapmış oldukları çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren 3 şüpheli 16, 17 ve 18 Eylül 2020 günü Manisa ve İzmir illerinde düzenlenen operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca kaybolan 1 buçuk milyon TL değerindeki yük eşyası da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 ayrı suçtan sabıkalı Y.P, 10 ayrı suçtan sabıkalı R.O. ve 5 ayrı suçtan sabıkalı D.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
1 buçuk milyon TL değerinde dolandırıcılık!
Gebze'de bir firmaya ait olan ve piyasa değeri 1 buçuk milyon TL değerindeki malı nakliye bahanesi ile firmadan alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
19 Eyl 2020 - 20:35 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.