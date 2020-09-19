Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 Eyl 2020 - 21:59- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 22:03

MEB açıkladı: Öğrencilere ücretsiz maske verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, okullarda yüz yüze eğitime hazır olunduğu ifade edildi. Açıklamada "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık" denildi.

mask

Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde MEB’in merkez ve saha koordinasyonu, anlık bilgilendirmelerle sağlandı ve tüm birimler koordineli bir şekilde çalıştı.

Sürecin başından itibaren merkezde ve sahada, çalışmaları koordine eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığı gibi gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il müdürlükleri tarafından karşılandığını, ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını kaydetti.

MASKELER OKULLARA ULAŞTIRILDI

“Çocuklarımızı, okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız” diyen Bakan Selçuk, çalışmalarla ilgili değerlendirmesine şöyle devam etti:

* Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz.

* 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık.

* Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı.

* Ayrıca, tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

* Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

* Ayrıca, randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak, velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı.

MİLLİ EĞİTİM VE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA UYARI MEKANİZMASI

Bakan Selçuk, corona virüsü tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının da hazır olduğunu ifade etti.

Sistemle öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak.

Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak.

19 Eyl 2020 - 21:59 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOİDER üyelerinden eğitime tam destek mask
KOİDER üyelerinden eğitime tam destek
Karamürsel’de Gaziler Günü kutlandı mask
Karamürsel’de Gaziler Günü kutlandı
Darıca’da trafik rahatlayacak mask
Darıca’da trafik rahatlayacak
“Esnafın beklentilerine cevap verecektir” mask
“Esnafın beklentilerine cevap verecektir”
Körfez Radar Caddesi yenilendi mask
Körfez Radar Caddesi yenilendi
Çocuklar çok eğlendi mask
Çocuklar çok eğlendi
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
İzmit Halil Sezai’yi istemedi! mask
İzmit Halil Sezai’yi istemedi!
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı mask
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! mask
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı! mask
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı!
İsmail Yüksek’e helâl olsun mask
İsmail Yüksek’e helâl olsun

GALERİ

"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL