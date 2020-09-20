“Alemdar Caddesi’ni de kendileri yapmış gibi açacaklar”

AKP İzmit İlçe Teşkilatı 5. Olağan Kongresi bugün İnterteks Fuar alanında gerçekleşti. Mevcut İlçe Başkanı Ali Güney'in tek aday olduğu koronavirüse rağmen katılım yoğun oldu. Toplam 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 30 ilçe yöneticisi ve 99 il delegesi seçilecek. Atanarak görece gelen Ali Güney'in seçilmiş başkan olacağı kongreye Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Emine Zeybek, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katircioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Koordinatörü Hikmet Ayar, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Önceki Dönem İzmit İlçe Başkanları ve İl Başkanları, Meclis üyeleri, Önceki Dönem İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe Belediye Başkanları Delegeler ve partililer katıldı.

“AK PARTİ’DE SİYASET YAPMAK FARKLI”

Kongrenin ilk konuşmasını mevcut başkan ve kongrenin tek adayı Ali Güney gerçekleştirdi. Güney topluluğu selamlayarak konuşmasına başlayan Güney, “AK Parti çatısı altından gençlik kollarında başladığım siyaset hayatımda İzmit'imize ilçe başkanlığı yapmak nasip oldu. AK Partide siyaset yapmak bir partide siyaset yapmak değildir. Hepimizin tüylerini diken diken eden mübarek Ayasofya'yı ibadete açıp bağımsızlığımıza vurulan zincirlerden kurtulduk. Bölesine büyük hizmetlere vesile olan AK Parti ailesinin bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. 31 Mart seçimlerinde sonra Ağustos Böceği ile karıncanın hikayesine döndük. Teşbihte hata olmaz, İzmit'te son zamanlarda bu olay yaşanıyor" dedi.

“İZMİT ŞANTİYEYE DÖNDÜ”

Sözlerine devam eden Güney, “Büyükşehir belediyemiz sayesinde İzmit şantiye alanına döndü ama İzmit Belediyesinde hareketlik görmüyoruz. Bu anlayışın AK Parti eserlerini açmak gibi bir huyu olduğunu gördük. Yakında Alemdar Caddesi'ni de kendileri yapmış gibi açılış yaparlarsa şaşırmayız. Bu sefer de açılışa üç genel başkan çağırmalılar. 3 yıl sonra İzmit'i yeniden AK Kadrolar ile alacağız" ifadelerini kullandı.