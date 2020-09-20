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20 Eyl 2020 - 12:58- Siyaset G: 20 Eyl 2020 - 13:00

CHP’li başkan AKP kongresinde

AKP İzmit İlçe kongresine CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar katılım sağladı.

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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AKP İzmit İlçe Kongresi İnterteks Fuar Alanı’nda devam ederken kongreye sürpriz bir isim geldi. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar kongreye katıldığı görüldü. Mevkidaşına nezaket ziyareti düzenleyen Çakar’ın, Güney’in yanına giderek tebrik ettiği. Kongrede çok kısa bir süre kalan Çakar, Ali Güney’i tebrik ederek kongreden ayrıldı.

20 Eyl 2020 - 12:58 - Siyaset

Muhabir Serkan Üldeş

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