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20 Eyl 2020 - 12:59- Gündem G: 20 Eyl 2020 - 13:01

Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar için arabada maç keyfi düzenleyecek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanda bir araya gelemeyen vatandaşlar için arabada düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 20 Eylül Pazar günü (bugün) karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor- Sarıyer müsabakasını Kocaelililer arabada izleyecek. ‘Arabada Maç Keyfi’ bugün saat 19.00'da Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek. 

KOCAELİSPOR- SARIYER MAÇI SAAT 19.00’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşların moralini yükseltebilmek için ‘Arabada Sinema’ etkinlikleri düzenlemişti. Kültür etkinliklerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kez de ‘Arabada Maç Keyfi’ ile vatandaşlara moral olmaya devam ediyor. 20 Eylül Pazar günü (bugün) saat 19.00’da karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor- Sarıyer müsabakasını Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi sayesinde Milli İrade Meydanı’nda arabada izleyebilecek.

20 Eyl 2020 - 12:59 - Gündem

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