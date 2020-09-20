Derince’de okullar eğitim-öğretime hazır

Koronavirüs salgını dolayısıyla mart ayından beri kapalı olan okullar kademeli olarak açılmaya başlıyor. Derince Belediyesi ekipleri de 21 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak olan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için ilçe genelinde kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Hafta sonu yoğun mesai harcayarak minik öğrencilere kapılarını açacak olan eğitim kurumlarını dezenfekte eden belediye ekipleri, okulları pırıl pırıl yaptı. Sınıftaki sıralardan koridorlara, lavabolardan sosyal alanlara kadar okullardaki tüm alanları dezenfekte eden ekipler, okulları yüz yüze eğitim için steril hale getirdi.