AKP İzmit’te Güney seçilmiş başkan oldu

AKP İzmit İlçe kongresi bugün Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapıldı. Yaklaşık 20 ay önce atama yoluyla ilçe başkanlık koltuğuna getirilen Avukat Ali Güney, kongrede genel merkez tarafından yeniden aday gösterildi. Tek listeli kongrede Güney teşkilatın seçilmiş başkanı oldu. 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede ayrıca 30 yönetim kurulu üyesi ve 50 il delegesi seçildi.

YOĞUN KATILIM

Gerçekleşen kogreye, AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, İzmit İlçe eski Başkanı Hasan Ayaz, eski İl Başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, ilçe başkaları, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatı katılım sağladı.

“HERKES KARDEŞÇE YAŞAYABİLİYOR”

Koronavirüs sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edildiği kongrenin Divan Başkanlığını Halit Çokan üstlendi. Açılış konuşmasını yapan İlçe Başkan Adayı Ali Güney şu ifadelere yer verdi; “ Son 18 yılda Türkiye’ de her şeyin kökünden değiştiğine şahit oluyoruz. Türkiye artık eski Türkiye değildir. İslam coğrafyasının yıldızı olan Türkiye, bugün havada, karada ve denizde dosta güven düşmana korku salıyor. Türkiye’ de artık herkes kardeşçe yaşayabiliyor.

“3 YIL SONRA İZMİT’İ YENİDEN AK KADROLARIN OLACAK”

Muhalefet daha yeni iki genel başkanı İzmit’te getirip daha önceden açılmış projeleri yeniden açtılar. Alemdar Caddesi’nin kendi yapmış gibi açarlarsa hiç şaşırmayız. Bu kez açılışa 3 genel başkan bekliyoruz. Bizler bu görevleri emanet olarak görüyoruz ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hakkın rızası, milletin menfaatleri bütün hesapların ve çıkarların üzerindedir. Bundan dolayı tüm ekibimle hesabi değil hasbi olarak karşınıza geldik ve genel kurulumuz bizlere yetki verdiği takdirde, memleketimiz İzmit’i yeni hedeflere taşıyacağız, Allah’ın izni ve bizim dur durak bilmeyen çalışmalarımızla 3 yıl sonra İzmit’i yeniden AK kadrolarla buluşturacağız”

“İLK SEÇİMDE İZMİT’İ ALACAĞIZ”

Güney’ in ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; ” Böylesine güçlü bir teşkilatta olmak bizler için gurur vesilesidir. Onun için biz diyenlerin yolunda hep birlikte olmaktan gurur duyduğumu ifade ediyoruz. Değerli ilçe başkanımıza da şimdiden teşekkür ediyorum değerli çalışmalarından dolayı. İlk seçimde İzmit’ i alacaklarından hiç şüphem yoktur. Bu sadece kamera şakasıydı dedirtecekler inşallah.

“GOY GOY VAKTİ DEĞİL”

Milletimizin çalışanı ve dalga geçeni de görüyor. Bu millet saf değil. Onlar Nevzat Doğan’ın projelerini aça dursunlar. Sayın başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’ nun 2004 -2019 yılları arasındaki döneminde 1 milyar 806 milyonluk yatırımı var. 1059 proje gerçekleştirilmiş. Öyle goy goy ile vakit geçirmek yok. Bizim 1.5 yıldaki dönemimizde toplam 85 tane proje hayata geçirildi. Arı gibi çalışıyoruz, çünkü çalışmaya geldik, yatmaya gelmedik. Toplam 85 projeye 392 milyon bütçe ayırdık “dedi

“İZMİT’TE SOKAKLAR KOKMAYA BAŞLADI”

Büyükakın’ ın ardından konuşan AKP Milletvekili İlyas Şeker,” İzmit önemli bir merkez, Kocaeli’ nin kalbi. Üzülerek söylüyorum İzmit çok hüzünlü. İzmit geçmişte almış olduğu hizmetleri şimdi alamadığından üzüntü içerisinde. Bir yol kazası oldu. Seçilen yeni İzmit teşkilatımız ile birlikte 2024 te İzmit eski neşesine kavuşacak. Gerçekten sıkıntı var İzmit’ te. Sokaklar kokmaya başladı maalesef. Tabi bu zihniyetin hizmet yapmak gibi bir derdi yok. Onlar yapılan hizmetleri ortadan kaldırmak için çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ben Cumhurbaşkanı olursam üçüncü havalimanını yaptırmayacağım diyorlardı” ifadelerini kullandı.

“ÇUVALLAMIŞ DURUMDALAR”

Sözlerine İzmit Belediyesi’ni eleştirerek devam eden Şeker, “Fatma hanımın ilk icraatı Cedit Mahallesindeki kentsel dönüşüm hizmetini iptal ettirmekti. Ben bunu yapamam dedi. Benim işim bu değil ki dedi. Bakanlığa gitti ve ben bu işi yapamıyorum dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dan Allah razı olsun. Bakanlık ve TOKİ ile protokol yaparak, o bölgede vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermiş oldu. Bunlar çeçmişten bugüne kadar hep yapılan hizmetlere karşı çıkmışlardır. İzmit Belediyesi şuan çuvallamış durumda. Aslında deve kuşu misali bir hareket içerisindeler. Kafalarını kumlara gömüyorlar. Zannediyorlar ki vatandaşlar görmüyor. Ancak vatandaşımız her şeyi görüyor” dedi

“DAVA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Şeker’ in ardından konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş,” Muhalefetin çözemediği bir sistem var bizde. Davasına olan inancı var. Sen ,ben, o demeden, biz diyen bir yapı var a AK Parti’ de. Türkiye çapında 10 milyon üyesi olan bir aileyiz. En güçlü sivil toplum kuruluşuyuz. AK Parti içerisinde siyaset yapmak herkese nasip olmuyor. Recep Tayyip Erdoğan’ ın liderliğinde, bu dava peşinde 19 yıldır yürümek herkese nasip olmuyor. Böyle bir teşkilatın il başkanı olmak gurur verici. Partimizin kuruluşundan bu güne görev alan ve sorumluluk üstlenen tüm partililerime teşekkür ediyorum. Temel sağlam olmasaydı, bugüne kadar güçlü bir yolculuğa çıkamazdık. Ama durmak yok, yola devam. Ölene kadar bu dava için mücadele edeceğiz” dedi.

“ÖNÜZMÜDE PATLAMIŞ BİR BALON VAR”

Son olarak ise kürsüye gelen Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek,” Biz İzmit’ i kurtaracağız. İzmit’ i CHP zihniyetinden kurtarmak zorundayız. Fatma Kaplan Hürriyet’ in bu kadar başarısız olabileceğini tahmin etmiyordum. Ama geçen 1.5 yıllık süreçte bir şeyler yapmayı bırakın, kendi içlerinde birliği sağlayamıyorlar. Kendi getirdikleri, istifa edip gidiyor. Önümüzde patlamış bir balon var. Bize düşen bir görev ise vatandaşlarımıza tekrar hizmet etmek istediğimizi anlatmak” ifadelerini kullandı.

AKP İZMİT İLÇE YÖNETİM LİSTESİ

1 Ali Güney

2 Yusuf Sami Çınar

3 Yusuf Yıldız

4 Turgay Aydıner

5 İsmail Özdemir

6 Bülent Durmuş

7 Yusuf Taşer

8 Selim Ordu

9 Önder Karakaş

10 Hasan Demir

11 Muzaffer Kurt

12 Atilla Sevilmiş

13 Kezban Timurlenk

14 Nesrin Seçkin

15 Ebru Bayram

16 Ergün Karagöz

17 Muhammed Seydaoğlu

18 Yusuf Burgul

19 Halil Atay

20 Cemil Kanpara

21 Hasan Pancar

22 İsmail Solmaz

23 Hızır Fatih Sarıoğlu

24 Yaşar Keskin

25 Mustafa Tarcan

26 Gülzade Ülgen

27 Önder Mutlu

28 Ömer Akbas

29 Murat Çakmak

30 Fatma Alyüz

İL DELEGELERİ

1 Tahir Büyükakın

2 Osman Pepe

3 Azize Sibel Gönül

4 Şemsettin Ceyhan

5 Abdullah Eryarsoy

6 Nevzat Doğan

7 Necdet Eksen

8 Hüseyin Yusuf

9 Ali Korkmaz

10 Hasan Ayaz

11 Ali Güney

12 Halil Vehbi Yenice

13 Abdullah Köktürk

14 Ali Kahraman

15 Sabri Gökbudak

16 Halit Çokan

17 Alper Doğan

18 İbrahim Gürsel

19 Ahmet Sönmez

20 İbrahim Elgin

21 İshak Yıldırım

22 Haluk Ercan

23 Abdülkadir Yılmaz

24 Ferit Yağız

25 Halil Dokuzlar

26 Zeki Canşi

27 Şükran Özdemir

28 Fatma Nilgün Erciyes

29 Mustafa Soydabaş

30 Hilmi Sevilen

31 Betül Yazıcı

32 Kıymet Çınar

33 Vehbi Aydıner

34 Ayşe Müge Olşen

35 Muhittin Erkaya

36 Salih Çakır

37 Ahmet Berberoğlu

38 Nihat Gürdal

39 Ayhan Dursun

40 Nuri Güney

41 Yasin Akın

42 Ahmet Can

43 Halil Ceyhan

44 Mehmet İpşiroğlu

45 Gülcan Kocabıyık

46 Serkan Bakıroğlu

47 Erdoğan Şentürk

48 Tahir Aktaş

49 Bilal Kanca

50 Emin Duman

51 Engin Tümer

52 Hüseyin Polattimur

53 Nurullah Yılmaz

54 Yunus Arcan

55 Osman Nuri Erturan

56 Ali Kılınç

57 Alibey Akyıldız

58 Hüseyin Kahraman

59 İbrahim Alp

60 Orhan Atabay

61 Ömer Übeyit Göğercin

62 Yücel Yıldız

63 Savaş Akpolat

54 Sabri Yıldız

65 Hasan Kırlı

66 Erdoğan Çakır

67 İsmail Gün

68 İsmail Gündaş

69 Yalçın Akkuş

70 Engin Uztürk

71 Ayhan Arslanboğa

72 İsmail Uslu

73 Mustafa Ayhan

74 Ahmet Ayaz

75 Fatmanur Yeşildal

76 Hüseyin Ayaz

77 İsmail Onay

78 Ali Şişman

79 Ali İhsan Vardoğan

80 Ali Yılmaz

81 Osman Özgenç

82 Hasibe Hepdurluk

83 Murat Ergelen

84 Fatih Çelik

85 Mesut Şahin

86 Mahmut Çankaya

87 Ertuğrul Yavuz

88 Sami Ataman

89 Abdullah Saburlu

90 Ceyhun Yalçın

91 Zehra Aynacı

92 Ahmet Çelik

93 Yusuf Çetkin

94 Mazharettin Yıldız

95 Ali Galip Göktürk

96 Havzullah Yaydemir

97 Hayrettin Arıcan

98 İsmail Yıldırım

99 Kadir Cansever