AKP İzmit’te Güney seçilmiş başkan oldu

AKP İzmit İlçe kongresi bugün Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapıldı. Yaklaşık 20 ay önce atama yoluyla ilçe başkanlık koltuğuna getirilen Avukat Ali Güney, kongrede genel merkez tarafından yeniden aday gösterildi. Tek listeli kongrede Güney teşkilatın seçilmiş başkanı oldu. 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede ayrıca 30 yönetim kurulu üyesi ve 50 il delegesi seçildi.
YOĞUN KATILIM
Gerçekleşen kogreye, AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, İzmit İlçe eski Başkanı Hasan Ayaz, eski İl Başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, ilçe başkaları, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatı katılım sağladı.
“HERKES KARDEŞÇE YAŞAYABİLİYOR”
Koronavirüs sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edildiği kongrenin Divan Başkanlığını Halit Çokan üstlendi. Açılış konuşmasını yapan İlçe Başkan Adayı Ali Güney şu ifadelere yer verdi; “ Son 18 yılda Türkiye’ de her şeyin kökünden değiştiğine şahit oluyoruz. Türkiye artık eski Türkiye değildir. İslam coğrafyasının yıldızı olan Türkiye, bugün havada, karada ve denizde dosta güven düşmana korku salıyor. Türkiye’ de artık herkes kardeşçe yaşayabiliyor.
“3 YIL SONRA İZMİT’İ YENİDEN AK KADROLARIN OLACAK”
Muhalefet daha yeni iki genel başkanı İzmit’te getirip daha önceden açılmış projeleri yeniden açtılar. Alemdar Caddesi’nin kendi yapmış gibi açarlarsa hiç şaşırmayız. Bu kez açılışa 3 genel başkan bekliyoruz. Bizler bu görevleri emanet olarak görüyoruz ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hakkın rızası, milletin menfaatleri bütün hesapların ve çıkarların üzerindedir. Bundan dolayı tüm ekibimle hesabi değil hasbi olarak karşınıza geldik ve genel kurulumuz bizlere yetki verdiği takdirde, memleketimiz İzmit’i yeni hedeflere taşıyacağız, Allah’ın izni ve bizim dur durak bilmeyen çalışmalarımızla 3 yıl sonra İzmit’i yeniden AK kadrolarla buluşturacağız”
“İLK SEÇİMDE İZMİT’İ ALACAĞIZ”
Güney’ in ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; ” Böylesine güçlü bir teşkilatta olmak bizler için gurur vesilesidir. Onun için biz diyenlerin yolunda hep birlikte olmaktan gurur duyduğumu ifade ediyoruz. Değerli ilçe başkanımıza da şimdiden teşekkür ediyorum değerli çalışmalarından dolayı. İlk seçimde İzmit’ i alacaklarından hiç şüphem yoktur. Bu sadece kamera şakasıydı dedirtecekler inşallah.
“GOY GOY VAKTİ DEĞİL”
Milletimizin çalışanı ve dalga geçeni de görüyor. Bu millet saf değil. Onlar Nevzat Doğan’ın projelerini aça dursunlar. Sayın başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’ nun 2004 -2019 yılları arasındaki döneminde 1 milyar 806 milyonluk yatırımı var. 1059 proje gerçekleştirilmiş. Öyle goy goy ile vakit geçirmek yok. Bizim 1.5 yıldaki dönemimizde toplam 85 tane proje hayata geçirildi. Arı gibi çalışıyoruz, çünkü çalışmaya geldik, yatmaya gelmedik. Toplam 85 projeye 392 milyon bütçe ayırdık “dedi
“İZMİT’TE SOKAKLAR KOKMAYA BAŞLADI”
Büyükakın’ ın ardından konuşan AKP Milletvekili İlyas Şeker,” İzmit önemli bir merkez, Kocaeli’ nin kalbi. Üzülerek söylüyorum İzmit çok hüzünlü. İzmit geçmişte almış olduğu hizmetleri şimdi alamadığından üzüntü içerisinde. Bir yol kazası oldu. Seçilen yeni İzmit teşkilatımız ile birlikte 2024 te İzmit eski neşesine kavuşacak. Gerçekten sıkıntı var İzmit’ te. Sokaklar kokmaya başladı maalesef. Tabi bu zihniyetin hizmet yapmak gibi bir derdi yok. Onlar yapılan hizmetleri ortadan kaldırmak için çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ben Cumhurbaşkanı olursam üçüncü havalimanını yaptırmayacağım diyorlardı” ifadelerini kullandı.
“ÇUVALLAMIŞ DURUMDALAR”
Sözlerine İzmit Belediyesi’ni eleştirerek devam eden Şeker, “Fatma hanımın ilk icraatı Cedit Mahallesindeki kentsel dönüşüm hizmetini iptal ettirmekti. Ben bunu yapamam dedi. Benim işim bu değil ki dedi. Bakanlığa gitti ve ben bu işi yapamıyorum dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dan Allah razı olsun. Bakanlık ve TOKİ ile protokol yaparak, o bölgede vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermiş oldu. Bunlar çeçmişten bugüne kadar hep yapılan hizmetlere karşı çıkmışlardır. İzmit Belediyesi şuan çuvallamış durumda. Aslında deve kuşu misali bir hareket içerisindeler. Kafalarını kumlara gömüyorlar. Zannediyorlar ki vatandaşlar görmüyor. Ancak vatandaşımız her şeyi görüyor” dedi
“DAVA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”
Şeker’ in ardından konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş,” Muhalefetin çözemediği bir sistem var bizde. Davasına olan inancı var. Sen ,ben, o demeden, biz diyen bir yapı var a AK Parti’ de. Türkiye çapında 10 milyon üyesi olan bir aileyiz. En güçlü sivil toplum kuruluşuyuz. AK Parti içerisinde siyaset yapmak herkese nasip olmuyor. Recep Tayyip Erdoğan’ ın liderliğinde, bu dava peşinde 19 yıldır yürümek herkese nasip olmuyor. Böyle bir teşkilatın il başkanı olmak gurur verici. Partimizin kuruluşundan bu güne görev alan ve sorumluluk üstlenen tüm partililerime teşekkür ediyorum. Temel sağlam olmasaydı, bugüne kadar güçlü bir yolculuğa çıkamazdık. Ama durmak yok, yola devam. Ölene kadar bu dava için mücadele edeceğiz” dedi.
“ÖNÜZMÜDE PATLAMIŞ BİR BALON VAR”
Son olarak ise kürsüye gelen Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek,” Biz İzmit’ i kurtaracağız. İzmit’ i CHP zihniyetinden kurtarmak zorundayız. Fatma Kaplan Hürriyet’ in bu kadar başarısız olabileceğini tahmin etmiyordum. Ama geçen 1.5 yıllık süreçte bir şeyler yapmayı bırakın, kendi içlerinde birliği sağlayamıyorlar. Kendi getirdikleri, istifa edip gidiyor. Önümüzde patlamış bir balon var. Bize düşen bir görev ise vatandaşlarımıza tekrar hizmet etmek istediğimizi anlatmak” ifadelerini kullandı.
AKP İZMİT İLÇE YÖNETİM LİSTESİ
1 Ali Güney
2 Yusuf Sami Çınar
3 Yusuf Yıldız
4 Turgay Aydıner
5 İsmail Özdemir
6 Bülent Durmuş
7 Yusuf Taşer
8 Selim Ordu
9 Önder Karakaş
10 Hasan Demir
11 Muzaffer Kurt
12 Atilla Sevilmiş
13 Kezban Timurlenk
14 Nesrin Seçkin
15 Ebru Bayram
16 Ergün Karagöz
17 Muhammed Seydaoğlu
18 Yusuf Burgul
19 Halil Atay
20 Cemil Kanpara
21 Hasan Pancar
22 İsmail Solmaz
23 Hızır Fatih Sarıoğlu
24 Yaşar Keskin
25 Mustafa Tarcan
26 Gülzade Ülgen
27 Önder Mutlu
28 Ömer Akbas
29 Murat Çakmak
30 Fatma Alyüz
İL DELEGELERİ
1 Tahir Büyükakın
2 Osman Pepe
3 Azize Sibel Gönül
4 Şemsettin Ceyhan
5 Abdullah Eryarsoy
6 Nevzat Doğan
7 Necdet Eksen
8 Hüseyin Yusuf
9 Ali Korkmaz
10 Hasan Ayaz
11 Ali Güney
12 Halil Vehbi Yenice
13 Abdullah Köktürk
14 Ali Kahraman
15 Sabri Gökbudak
16 Halit Çokan
17 Alper Doğan
18 İbrahim Gürsel
19 Ahmet Sönmez
20 İbrahim Elgin
21 İshak Yıldırım
22 Haluk Ercan
23 Abdülkadir Yılmaz
24 Ferit Yağız
25 Halil Dokuzlar
26 Zeki Canşi
27 Şükran Özdemir
28 Fatma Nilgün Erciyes
29 Mustafa Soydabaş
30 Hilmi Sevilen
31 Betül Yazıcı
32 Kıymet Çınar
33 Vehbi Aydıner
34 Ayşe Müge Olşen
35 Muhittin Erkaya
36 Salih Çakır
37 Ahmet Berberoğlu
38 Nihat Gürdal
39 Ayhan Dursun
40 Nuri Güney
41 Yasin Akın
42 Ahmet Can
43 Halil Ceyhan
44 Mehmet İpşiroğlu
45 Gülcan Kocabıyık
46 Serkan Bakıroğlu
47 Erdoğan Şentürk
48 Tahir Aktaş
49 Bilal Kanca
50 Emin Duman
51 Engin Tümer
52 Hüseyin Polattimur
53 Nurullah Yılmaz
54 Yunus Arcan
55 Osman Nuri Erturan
56 Ali Kılınç
57 Alibey Akyıldız
58 Hüseyin Kahraman
59 İbrahim Alp
60 Orhan Atabay
61 Ömer Übeyit Göğercin
62 Yücel Yıldız
63 Savaş Akpolat
54 Sabri Yıldız
65 Hasan Kırlı
66 Erdoğan Çakır
67 İsmail Gün
68 İsmail Gündaş
69 Yalçın Akkuş
70 Engin Uztürk
71 Ayhan Arslanboğa
72 İsmail Uslu
73 Mustafa Ayhan
74 Ahmet Ayaz
75 Fatmanur Yeşildal
76 Hüseyin Ayaz
77 İsmail Onay
78 Ali Şişman
79 Ali İhsan Vardoğan
80 Ali Yılmaz
81 Osman Özgenç
82 Hasibe Hepdurluk
83 Murat Ergelen
84 Fatih Çelik
85 Mesut Şahin
86 Mahmut Çankaya
87 Ertuğrul Yavuz
88 Sami Ataman
89 Abdullah Saburlu
90 Ceyhun Yalçın
91 Zehra Aynacı
92 Ahmet Çelik
93 Yusuf Çetkin
94 Mazharettin Yıldız
95 Ali Galip Göktürk
96 Havzullah Yaydemir
97 Hayrettin Arıcan
98 İsmail Yıldırım
99 Kadir Cansever
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.