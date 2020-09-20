Genç kadını adım adım takip etti!

Olay, İstiklal Caddesi’nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim’de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi’nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.’nin kendisini takip ettiğini fark etti. Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.’yi takibe aldı.
ADIM ADIM TAKİP KAMERAYA YANSIDI
Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.’den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.’yi gözaltına aldı. Ö.K.’nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği’ne götürüldü. Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.