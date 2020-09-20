İYİ Parti Kocaeli, kurultaya eksiksiz katıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz, açık alanda yapılan ve tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulan büyük kurultay adeta bir şölen havasında gerçekleştirildi.

"HER GEÇEN GÜN HIZLA BÜYÜYORUZ"

Kurultay alanında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Şanbaz Yıldız "Bugünkü heyecan, buradaki atmosfer İYİ Parti'nin ne kadar güzel işler yaptığını gösteriyor. 500e yakın GİK adayı söz konusu. Bu Türkiye'de gerçekten olmamış bir olay. İYİ Parti'ye ömür biçenler, 3 güne kapanır diyenlere karşı bizler her geçen gün hızla büyüyoruz. İnanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde İYİ Parti İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve güçlü kadrosuyla Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığıyla ülkemizi hak ettiği noktaya getirecek, taçlandıracak. 33 kurultay delegemizin tamamı burada. Bu çok önemli bir gösterge. Eksiksiz bir katılımla kurultayımıza katılım sağladık. İktidara giden yolda Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in izinde yürümeye devam edeceğiz. Demokrasi şölenimiz vatanımıza, milletimize ve partimize hayırlı olsun. " ifadelerinde bulundu.

KOCAELİ TEŞKİLATINDA 33 İSİM DELEGE

Kocaeli teşkilatlarından 30 üst kurul delegesi büyük oy kullandığı kurultayda Kocaeli Milletvekili İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Genel İdare Kurulu (GİK) Cumali Durmuş ve Kurucular Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez doğal delege olarak oy kullandı.

Kocaeli teşkilatında oy kullanan isimler: Şanbaz Yıldız, Lütfü Türkkan, Cumali Durmuş, Nusret Acur, Pelin Çoştur Filiz, Burak Uluköylü, Hüseyin Gündüz, İsmail Aynacı, Metin Savaş Sulu, Cahit Sürüm, Mehmet Şerif Uzunal, Haluk Tamyüksel, Ayşer Rüzgar, Orhan Kılıçsoy, Hilal Kübra Altınay, Emin Yılmaz, Ercüment Şahin, Salih Recep Şirin, Şaban Ufuk, Güzin Aşkın Alparslan Atalı, Pelin Dönge, Nihal Kupşi, Fatih Kürşat Demir, Sinan Yıldız, Ersin Özyılmaz, Kaan Dilmen, Dicle Akın, Yaşar Kardeş, Ahmet Murat Metin, Çağlar Özer, Ahmet Yusuf, Cenk Erbil, Ruhittin Sönmez.