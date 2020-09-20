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20 Eyl 2020 - 15:22- Gündem G: 20 Eyl 2020 - 15:24

Bakan Koca'dan 'grip' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan grip mevsimi öncesinde uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Gribin sebebi influenza virüsü, korona virüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar" dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gribin sebebi influenza virüsü, korona virüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Korona virüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadelerini kullandı.

20 Eyl 2020 - 15:22 - Gündem

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