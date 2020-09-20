İYİ Parti’de Kocaeli’de GİK’e iki isim aday

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başladı. Kurultay, pandemi koşulları nedeniyle seyircisiz olarak “Millet Bizi Çağırıyor” sloganı ile gerçekleştiriliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında Ankara Altınpark’ta açık havada ve sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleşen kurultayın divan başkanlığını İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu yaptı.

İKİ İSİM ADAY

Bin 1289 oyla yeniden genel başkan seçil Meral Akşener’in çarşaf lise usulü ile Genel İdare Kurulu’na (GİK)’e Kocaeli’nde önceden adaylığını açıklan kuruculardan Ruhittin Sönmez adaylıktan çekildi. Önceki dönem GİK üyesi Cumali Durmuş ve İYİ Parti Karamürsel Belediye meclis üyesi aday adayı Ersin Özyılmaz aday olduklarını açıklayarak listeye isimlerini yazdırdılar.

ANAHTAR LİSTE ÇIKARMADI

GİK seçimini ile delegenin istediği isimlere oy vermesini sağlayan "çarşaf liste" şeklinde yapılıyor. Akşener'in, genellikle genel başkanların tercihini belirten "anahtar liste" çıkarmadı. Kocaeli’de geçen dönem seçilen Cumali Durmuş’un tekrar seçileceği merak konusu oldu.