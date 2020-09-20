Saadet Partisi’nde Mutlu seçilmiş başkan

Saadet Partisi’nin 7’nci olağan kongresi Seka’dan bulunan Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye, SP Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Devlet Bakanı Sabri Tekin, SP Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya, Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, SP Eski İl Başkanı Nurettin Çelik, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar ve çok sayıda SP’li kongre delegesi katıldı.

YENİ YÖNETİM SEÇİLDİ

Kongrede 569 delege 25 asil, 25 yedek il yönetim kurulu üyesini, 5 asil, 5 yedek il disiplin kurulu üyesini ve 26 büyük kongre delegesini seçti. Mevcut başkan Zafer Mutlu 15 ay önce Nurettin Çelik’in yerine atanmıştı. Mutlu, tek aday olduğu kongrede seçilmiş başkan oldu. Kongrenin Divan Başkanlığı görevini SP Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu üstlenirken divan başkan yardımcılıklarını Balıkesir İl Başkanı Abdulkadir Durmaz, Divan Katipliğini SP Zonguldak İl Başkanı Burak Erol, Divan Üyeliklerini ise Halit Şengül ile Cemal Erdoğan yaptı.

50 YILLIK TECRÜBE

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kongreye online olarak bağlanarak, genel kurul üyelerine seslendi. Kongrede koronavirüs tedbirler kapsamında ciddi önlemler alındı. Salona giren davetliler termal kameralar ile incelendi ve HES Kodu ile salona giriş yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren SP İl Başkanı Zafer Mutlu, Saadet Partisi’nin 50 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek, “Kongreler bizler için önemlidir. Tüm görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştım, çabaladım. Şimdi de teşkilatımız bize böyle onurlu bir göreve layık gördü. Teşkilat mensuplarımıza ve genel merkezimize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

SİYASETİ SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ

Mutlu, “Atalarımız bu coğrafyada yaşayabilmemiz için büyük mücadeleler verdi. Bu vatanın evlatları olarak hep birlikte bu mirasa sahip çıkmalıyız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Batarsak hep beraber batacağız, kalkınırsak hep beraber kalkınacağız. Yaşama tarzlarımız farklı ama bu durum bizleri birbirimize düşman etmemeli. Bazılarımız iktidar olacak, bazılarımız muhalif olacak. Demokrasi bu şekilde işleyecek. Biz Saadet Partililer olarak siyaseti sorumluluk olarak görüyoruz. Yaşadığımız yere katkı sunmanın bir aracı olarak görüyoruz siyaseti. Bu hareketi başlatanlar bu düşünceyle yola çıktılar. Bizde aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz mazlum coğrafyalara sahip çıkılsın, işsiz insanımız olmasın, insanlar özgürce düşüncelerini ifade edebilsin istiyoruz” dedi.

İKTİDARIN PARÇASI OLACAĞIZ

Şahsi ikbali değil, vicdani sorumluluklarını ön planda tuttuklarını belirten Mutlu, “Her vesileyle iktidarın yanlışlarını söylüyoruz. Bir yandan da iktidar olabilmenin mücadelesini de sürdürüyoruz. Saadet Partisi iktidar tecrübesi yaşamış bir partidir. Biz milli sanayi, milli tarım, üreten ülke söylemlerimizi iktidarda uygulama fırsatı yakaladık. İnşallah yapılacak ilk seçimde iktidarın bir parçası olma adına çaba göstereceğiz. Biz bu ülkeyi, bu şehri, bu halkı seviyoruz. Halka hizmet etmeyi Hakka hizmet etmek olarak görüyoruz. Kongremize katılan tüm delegelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BÖYLE BİR TABLO VARSA BİR SORUN VARDIR

Mutlu’nun ardından söz alan SP Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Devlet Bakanı Sabri Tekin, “Kocaeli’de bulunmaktan son derece memnunum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Biz bir siyasi partiyiz. Siyaset organize hareket edenlerin sahip olduğu bir güçtür. Güç dengeli kullanılmalıdır. Dengeli hareket etmezseniz güç dağılır. Bizim medeniyetimizin temelinde adalet anlayışı vardır. İnsanlarımızın yüzde 10’u yoksuldur. Böyle bir tablo varsa bir sorun vardır” dedi.

ÜLKEMİZİN TEK KURTULUŞ REÇETESİDİR

Kongreye telekonferans yöntemi ile katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, “Kongreye katılmayı gerçekten aruzu ediyordum. Bugünki şartlarda daha coşkulu ve kalabalık kongreleri yapmak istiyorduk. Ama bu şartlarda bile yine coşkumuz, heyecanımız yüksektir. Saadet Partimiz ülkemizin tek kurtuluş reçetesidir. Küresel bir bunalımın içerisindeyiz. Siyasi mücadelemiz her zamankinden daha fazla bir öneme sahiptir. Bugün ülkemizi milletimizi üzen, yoran şeyleri saymakla bitiremeyiz. En önemli meselemiz kutuplaşmadır. Hukuksuzluk ve liyakate önem vermemek şeffaflıktan uzak bir anlayışın altındayız. İsraf, rüşvet ve yolsuzluğa sıkıştırıldık” dedi.

ADALET HERKES İÇİN AYNI İŞLER HALE GELECEK

Sözlerine devam eden Karamollaoğlu, “Saadet Partisi bu ülkenin sorunlarına ve bu sorunların çözümüne hakimdir diyen Karamollaoğlu, “Kutuplaşmayı bitirmeli, herkes için adaleti sağlamalı, liyakati etkin kılmalı, ekonomide adil paylaşımı sağlamalıyız. Ahlaki ve manevi değerlerin ihyasını sağlamak ve şahsiyetli bir dış politikayı inşa edeceğiz. Türkiye son yıllarda hiç olmadığı kadar kutuplaştırıldı. En kısa zaman bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmalı toplumsal iç barışı sağlamak hepimizin görevidir. Farklı olan insanların birlikte yaşayacağı bir ülkeyi inşa etmek zorundayız. Bizim dönemimizde adalet kişinin partisine göre değişmeyecek, adalet herkes için aynı işler hale gelecek” dedi.

KİMSE KENDİNİ KANUNLARIN ÜSTÜNDE GÖRMEYECEK

Karamollaoğlu, “Devletin en üst düzeyinden en uç noktasına kadar denetlenen bir sistem kuracağız. Her kurum denetlenecek. Hükümetin tüm finansal hareketleri de buna dahil olacak. Kimse kendini kanunların üstünde görmeyecek. “İktidar Avrupa bizi kıskanıyor” diyor. Allah size akıl fikir versin! İçeride esnaf ve vatandaş ekonomik bir bunalım içerisinde. Biz milli gelirimizi adil bir şekilde paylaşacağız. Kimsenin açlığa mahkum olmadığı bir Türkiye oluşturacağız. Huzur ve barış ülkesi için ahlaki değerlerimizi geliştirmeyi bir görev olarak görüyoruz. Yanlış dış politikalarımız nedeniyle bölgemizde kaos ortamı oluşmuştur. Bizim dış politikada şahsiyetli bir politikayı ortaya koymamız gerekiyor. Sömürülen tüm ülkeleri bir araya getireceğiz” dedi.

VİCDANLILAR VE VİCDANSIZLAR

İslam ülkelerini bir araya getirebilirsek emin olun ülkemize ve dünyaya barış gelir. Buradan bir batı düşmanlığı akıllara gelmemeli. Biz tüm ülkelerde barış ve huzur olsun isteriz. Ülkemizin sorunlarını ortaya koyduk. Çözüm önerilerimizi de takdim ettik. Biz bu konuları sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Bu ülkede vicdanlılar ve vicdansızlar arasında bir mücadele olduğu idrak edilmelidir. İnancınız, yaşam tarzınız ne olursa olsun gelin el ele yaşana bilir bir Türkiye inşa edelim. Bu ülke hepimizindir” şeklinde konuştu.

MUTLU’NUN YÖNETİMİ

Zafer Mutlu, Ali Paksoy, Ayhan Altıntaş, Dursun Ali Atmaca, Ekrem Öztürk, Fatih Polat, Fatih Salihoğlu, Furkan Dursun Taş, Halil Kayın, Halit Şengül, İbrahim Bıyıklı, İbrahim Bıkmaz, İbrahim Akgündüz, Latif Gökhan Durtaş, Mesut Özlem, Mustafa Özsoy, Necati Korkmaz, Necip Katırağ, Nihat Yıldız, Sedat Uslu, Selman Çoban, Turhan Özkalas, Volkan Gemiksiz, Yakup Demir, Zeki Karataş.

İL DİSİPLİN KURULU

Alattin Çakmak, Mehmet Tatlı, Hasan Antika, Eyüp Çelik, Şemsettin Akyüz.

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Zafer Mutlu, Sinan Ejderoğlu, Recep Sarıdoğan, Nurettin Çelik, Ahmet Kul, Mustafa Türel, Samet Gürsoy, Selim Çetinkaya, Yaşar İsmail Yıldız, Ömer Faruk Coşkun, İbrahim İlhan, Yusuf Aksu, Mehmet Batmanlar, Ethem Karataş, Mehmet Özalay, Ramazan Arslan, Erkan Bilikli, Halil Kayın, Halit Şengül, Alattin Çakmak, Turan Özkalas, Ayhan Altıntaş, Firdevs Kalkan, Mehmet Tatlı, Gülay Ayvazoğlu, Furkan Dursun Taş.