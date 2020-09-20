Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Eyl 2020 - 17:18- Gündem G: 20 Eyl 2020 - 17:37

Veteriner Hekimler'de yeni başkan Bostancı oldu

Kocaeli Veteriner Hekimler Odası kongresinde 100 oy alan Mehmet Bostancı yeni başkan oldu
mask

273 üyesi bulunan Kocaeli Veteriner Hekimler Odası 13’üncü Olağan Geneler Kurulu, 19 Eylül günü aday konuşmalarıyla Kocaeli Ticaret Odasında Burhan Kasımoğlu Meclis salonunda başlamıştı. 18 yıldır oda başkanlığı görevini yürüten mevcut başkan Orhan Altuntaş ile Mehmet Bostancı’nın aday olduğu kongrede bugün üyeler sandık başına giderek oylarını kullandı.  Yapılan seçimde 100 oy alan Mehmet bostancı başkan seçildi. Mevcut başkan Orhan Altuntaş ise 90 oy aldı.

20 Eyl 2020 - 17:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hekimül Azam - Resimlerden tanıdığı adama seçim kaybeden orhan ??? . Divan başkanın çoşkunla sabah yaptığınız ayıptan utanmazsın da ... güle güle canım....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Eylül 18:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fatma Başkan, Yordanov ve Lazarov’u da gülümsetti  mask
Fatma Başkan, Yordanov ve Lazarov’u da gülümsetti 
Veteriner Hekimleri sandık başında mask
Veteriner Hekimleri sandık başında
Aşkaleliler Derneği yeni yönetimini tanıttı mask
Aşkaleliler Derneği yeni yönetimini tanıttı
Derince’de okullar eğitim-öğretime hazır mask
Derince’de okullar eğitim-öğretime hazır
Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’ mask
Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’
Vali Yavuz'dan öğrencilere mesaj mask
Vali Yavuz'dan öğrencilere mesaj
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! mask
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı! mask
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı!
Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia! mask
Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia!
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu mask
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

GALERİ

Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL