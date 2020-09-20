Veteriner Hekimler'de yeni başkan Bostancı oldu

273 üyesi bulunan Kocaeli Veteriner Hekimler Odası 13’üncü Olağan Geneler Kurulu, 19 Eylül günü aday konuşmalarıyla Kocaeli Ticaret Odasında Burhan Kasımoğlu Meclis salonunda başlamıştı. 18 yıldır oda başkanlığı görevini yürüten mevcut başkan Orhan Altuntaş ile Mehmet Bostancı’nın aday olduğu kongrede bugün üyeler sandık başına giderek oylarını kullandı. Yapılan seçimde 100 oy alan Mehmet bostancı başkan seçildi. Mevcut başkan Orhan Altuntaş ise 90 oy aldı.