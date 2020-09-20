Darıca Yomra’dan istediğini aldı: 1-1

43. dakikada rakip takımdan Fatih Kıran’ın attığı golü engellemeyen Sarı Yeşilliler, tam devre bu skorla bitecek denirken, 45.dakikada Fahrettin Bıyıklı ile beraberliği sağladı. Her iki takım da soyunma odasına karşılıklı birer golle gitti. Maçın ikinci yarısına iki değişiklikle başlayan Darıca ekibi, skoru korumasını bildi ve 3.Lig 2.Grup’taki ilk maçından, deplasmandan bir puanla döndü.