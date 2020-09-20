43. dakikada rakip takımdan Fatih Kıran’ın attığı golü engellemeyen Sarı Yeşilliler, tam devre bu skorla bitecek denirken, 45.dakikada Fahrettin Bıyıklı ile beraberliği sağladı. Her iki takım da soyunma odasına karşılıklı birer golle gitti. Maçın ikinci yarısına iki değişiklikle başlayan Darıca ekibi, skoru korumasını bildi ve 3.Lig 2.Grup’taki ilk maçından, deplasmandan bir puanla döndü.
Darıca Yomra’dan istediğini aldı: 1-1
Lige transfer yasağıyla başlayan Darıca G.B, eldeki mevcut kadrosuyla çıktığı Doğu Karadeniz deplasmanındaki ilk maçında, Yomra’yla ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere kaldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.