Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Eyl 2020 - 18:22- Spor G: 20 Eyl 2020 - 18:24

Darıca Yomra’dan istediğini aldı: 1-1

Lige transfer yasağıyla başlayan Darıca G.B, eldeki mevcut kadrosuyla çıktığı Doğu Karadeniz deplasmanındaki ilk maçında, Yomra’yla ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere kaldı
mask

43. dakikada rakip takımdan Fatih Kıran’ın attığı golü engellemeyen Sarı Yeşilliler, tam devre bu skorla bitecek denirken, 45.dakikada Fahrettin Bıyıklı ile beraberliği sağladı. Her iki takım da soyunma odasına karşılıklı birer golle gitti. Maçın ikinci yarısına iki değişiklikle başlayan Darıca ekibi, skoru korumasını bildi ve 3.Lig 2.Grup’taki ilk maçından, deplasmandan bir puanla döndü.

20 Eyl 2020 - 18:22 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Nerede kalmıştık! mask
Nerede kalmıştık!
Darıca, Karadeniz’den 3 puanla dön! mask
Darıca, Karadeniz’den 3 puanla dön!
Belediye Derince’nin rakibi Arnavutköy mask
Belediye Derince’nin rakibi Arnavutköy
Gölcükspor, Çarşamba sınavında mask
Gölcükspor, Çarşamba sınavında
Sarıyer iskeleti korudu mask
Sarıyer iskeleti korudu
Geç oldu temiz oldu mask
Geç oldu temiz oldu
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! mask
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı! mask
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı!
Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia! mask
Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia!
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu mask
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

GALERİ

Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL