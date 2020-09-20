Gölcük yine kötü başladı: 0-1

Çarşambaspor karşısında iyi bir futbol sergilemeyen takım, sezonun ilk maçında yine ilk hüsranını yaşadı. Diğer maçlar gibi pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçta rakibine boyun eğen ekip, puansız olarak ilk haftadan dibe yerleşti. Tunahan Akdoğan’ın talebeleri, maçın ilk yarısını 0-0 berabere bitirirken, ikinci yarının ortalarında, 68. Dakikada rakip takımdan Oğuzhan Yıldırım’ın golünü engelleyemedi. Golden sonra toparlanan Gölcükspor, beraberliği bile kurtaramadı.

GÖLCÜKSPOR:0-ÇARŞAMBASPOR:1

STAT: Gölcük Şehir

HAKEMLER: Şevket Teker*, Muhammet Ali Doğan, Tolga Atasoy*

GÖLCÜKSPOR: Gökhan*, Miran, Veli*, Batuhan* (Barış dk.79 ), Ali Mert, Berkan*, Furkan (Enes dk.86 ?), Errad*, Furkan Yiğit*, Oğuzhan Türkmen* (Adem dk.78 ?), Barış Şen ** (Tayfun dk.80 ?)

ÇARŞAMBASPOR: Eren**, Kaan Dorak*, Abdulkadir*, Muhammet*, Oğuzhan*, Mete Han* (Metin dk.88 ?), Aykut**, Erhan, Serhan*, Kemal * (Hasan dk.77 ?), Murat ** (Muhammet Can dk.90 ?)

SARI KARTLAR: Berkan, Oğuzhan Yıldırım, Mete Han, Kemal, Veli,

GOLLER: Oğuzhan Yıldırım dk.58

BÜLENT BADİŞ