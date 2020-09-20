Gölcük yine kötü başladı: 0-1

Çarşambaspor karşısında iyi bir futbol sergilemeyen takım, sezonun ilk maçında yine ilk hüsranını yaşadı. Diğer maçlar gibi pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçta rakibine boyun eğen ekip, puansız olarak ilk haftadan dibe yerleşti. Tunahan Akdoğan’ın talebeleri, maçın ilk yarısını 0-0 berabere bitirirken, ikinci yarının ortalarında, 68. Dakikada rakip takımdan Oğuzhan Yıldırım’ın golünü engelleyemedi. Golden sonra toparlanan Gölcükspor, beraberliği bile kurtaramadı.
GÖLCÜKSPOR:0-ÇARŞAMBASPOR:1
STAT: Gölcük Şehir
HAKEMLER: Şevket Teker*, Muhammet Ali Doğan, Tolga Atasoy*
GÖLCÜKSPOR: Gökhan*, Miran, Veli*, Batuhan* (Barış dk.79 ), Ali Mert, Berkan*, Furkan (Enes dk.86 ?), Errad*, Furkan Yiğit*, Oğuzhan Türkmen* (Adem dk.78 ?), Barış Şen ** (Tayfun dk.80 ?)
ÇARŞAMBASPOR: Eren**, Kaan Dorak*, Abdulkadir*, Muhammet*, Oğuzhan*, Mete Han* (Metin dk.88 ?), Aykut**, Erhan, Serhan*, Kemal * (Hasan dk.77 ?), Murat ** (Muhammet Can dk.90 ?)
SARI KARTLAR: Berkan, Oğuzhan Yıldırım, Mete Han, Kemal, Veli,
GOLLER: Oğuzhan Yıldırım dk.58
BÜLENT BADİŞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Veli - Bala çıkmış bi takımı kendi evinde yenemiyosan sezon başında daha küme düşmeye oyanayan takım kur yönetim bırakmalı acil belediye başkanına anahtarı vermeli başka çıkış yoluyok
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.