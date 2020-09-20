Bu Belediye Derincespor ayakta alkışlanır: 2-2

Belediye Derincespor, tarihinin en zorlu maçını oynadı. Sarı Lacivertliler, maçtan bir gece önce 7 futbolcusunun covid testinin pozitifi çıkması nedeniyle, bir anda çöktü. Bu futbolculardan 4’ü ilk on bir oyuncusuydu. Bir anda alarma geçen takım, alelacele bir on bir kurdu ve yedek sayısını da dolduramadı. Bu şartlarda Arnavutköy Belediyespor karşısına çıkabilen ekip, 10. Dakikada Mustafa Acun’un golünü engelleyemedi. Ama hemen 5 dakika sonra Melih skoru eşitledi: 1-1. Ramazan ise 20. Dakikada Derince’yi deplasmanda öne geçirdi 1-2. Ozan karabacak ise 25. Dakikada skoru eşitledi ve ilk yarım saatte atılan 4 golle maç berabere bitti: 2-2.

ARNAVUTKÖY BEL.:2-BELEDİYE DERİNCE:2

STAT: Silivri

HAKEMLER: Özer Özden*, Buğra Can Semercioğlu, Salih Burak Demirel*

ARNAVUTKÖY BELEDİYE: Mehmet*, Fuat, Erkan* (Umut dk.60 *), Okan, Fatih, Mustafa, Kaan, Mert* (Muhammet Raşit dk.82 ?), Aykut*, Osman, Ozan*

BELEDİYE DERİNCE: Volkan Mert*, Gökhan*, Efe, Sinan*, Sercan*, Bertuğ* (Mehmet Bağlı dk. 68 *), Koray*, Doğancan, Melih İnan* (Arda dk.5 ?), Ramazan*, Tayfur**

SARI KARTLAR: Ozan, Fatih, Kaan, Efe

GOLLER: Mustafa Acun dk.10, Melih İnan dk.15, Ramazan Özkabak dk.20, Ozan Karabacak dk.25