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20 Eyl 2020 - 19:00- Spor G: 20 Eyl 2020 - 19:11

Kocaelispor-Sarıyer (Canlı anlatım)

Kentin temsilcisi Kocelispor ezeli rakibi Sarıyer ile karşı karşıya geliyor
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Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta Kocaelispor, 2.Lig Beyaz Grup’taki ilk maçında, ezeli rakibi Sarıyer takımını konuk ediyor. Karşılaşmayı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

0 DK Maç başladı

Dk. 2: Kocaelispor’da Dilaver’in sol kanattan yaptığı ortaya Bahattin yükseldi. Savunma Bahattin’den önce topu kornere gönderdi.

Dk. 7: Sarıyer mutlak gol kaçırdı. Savunma arkasına sarkan Furkan Yaman sol çaprazdan kaleye şut çekti. Bayram topu ayakları ile çıkardı.

Dk. 8: Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Yıldırım’ın sert şutunda top üstten az farkla dışarıya çıktı.

20 Eyl 2020 - 19:00 - Spor

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