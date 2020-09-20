Kocaelispor-Sarıyer (Canlı anlatım)

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta Kocaelispor, 2.Lig Beyaz Grup’taki ilk maçında, ezeli rakibi Sarıyer takımını konuk ediyor. Karşılaşmayı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...
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Dk. 2: Kocaelispor’da Dilaver’in sol kanattan yaptığı ortaya Bahattin yükseldi. Savunma Bahattin’den önce topu kornere gönderdi.
Dk. 7: Sarıyer mutlak gol kaçırdı. Savunma arkasına sarkan Furkan Yaman sol çaprazdan kaleye şut çekti. Bayram topu ayakları ile çıkardı.
Dk. 8: Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Yıldırım’ın sert şutunda top üstten az farkla dışarıya çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.