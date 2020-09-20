Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Eyl 2020 - 18:51- Spor G: 20 Eyl 2020 - 18:55

Maç öncesi detaylar - Kocaelispor

Kocaelispor’da Sarıyer maçının 11’i beklendiği gibiydi. Tek soru maça santrfor olarak kimin başlayacağıydı. Maça son transfer Bahattin Köse ile çıkıldı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Saat 19.00’da başlayan maç için 17.10’da stada giriş yapan Yeşil siyahlılar Sarıyer maçına kalede Bayram, savunmada Bahri Can, Gökhan Meral, Taha Batuhan ve Numan, önlerinde Mesut ve Serdar Ümit, kanatlarda Talha ve Cerem, forvete yakın bölgede Dilaver, ileride de Bahattin tertibi ile çıktı. Cezalı Erdinç ve sakatlığı süren Batuhan Er maç kadrosunda yer almadı. İsmet, Kemal Can, Onur, Hakan, Yiğitali, Aydın, Murat Cem, Mervan, Semih ve Haşim Arda forma bekleyen isimlerdi.

MİSLİ.COM NAKLEN YAYINLIYOR

Kocaelispor ile Sarıyer arasında oynanan zorlu maçı Misli.com naklen yayınladı. Sezonun ilk haftasında 12 maçı canlı olarak yayınlayan Misli.com çekimler için Aksoy Medya Prodüksiyon ile anlaştı. Bu hafta yayınlanan 12 maçın 11’i tek kamera ile çekilirken sadece Kocaelispor – Sarıyer maçı iki kamera ile çekilecek. Maç için spiker anlatımı gerçekleşmeyecek. Kocaeli’de kimi belediyeler merkez yerlere kurdukları dev barkovizyonlar eşliğinde seyircisiz maçı Kocaelisporlulara izletme imkanı sağlayacak.

 

20 Eyl 2020 - 18:51 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük yine kötü başladı: 0-1 mask
Gölcük yine kötü başladı: 0-1
Darıca Yomra’dan istediğini aldı: 1-1 mask
Darıca Yomra’dan istediğini aldı: 1-1
Nerede kalmıştık! mask
Nerede kalmıştık!
Darıca, Karadeniz’den 3 puanla dön! mask
Darıca, Karadeniz’den 3 puanla dön!
Belediye Derince’nin rakibi Arnavutköy mask
Belediye Derince’nin rakibi Arnavutköy
Gölcükspor, Çarşamba sınavında mask
Gölcükspor, Çarşamba sınavında
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! mask
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı! mask
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı!
Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia! mask
Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia!
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu mask
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

GALERİ

Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL