Maç öncesi detaylar - Kocaelispor

Saat 19.00’da başlayan maç için 17.10’da stada giriş yapan Yeşil siyahlılar Sarıyer maçına kalede Bayram, savunmada Bahri Can, Gökhan Meral, Taha Batuhan ve Numan, önlerinde Mesut ve Serdar Ümit, kanatlarda Talha ve Cerem, forvete yakın bölgede Dilaver, ileride de Bahattin tertibi ile çıktı. Cezalı Erdinç ve sakatlığı süren Batuhan Er maç kadrosunda yer almadı. İsmet, Kemal Can, Onur, Hakan, Yiğitali, Aydın, Murat Cem, Mervan, Semih ve Haşim Arda forma bekleyen isimlerdi.

MİSLİ.COM NAKLEN YAYINLIYOR

Kocaelispor ile Sarıyer arasında oynanan zorlu maçı Misli.com naklen yayınladı. Sezonun ilk haftasında 12 maçı canlı olarak yayınlayan Misli.com çekimler için Aksoy Medya Prodüksiyon ile anlaştı. Bu hafta yayınlanan 12 maçın 11’i tek kamera ile çekilirken sadece Kocaelispor – Sarıyer maçı iki kamera ile çekilecek. Maç için spiker anlatımı gerçekleşmeyecek. Kocaeli’de kimi belediyeler merkez yerlere kurdukları dev barkovizyonlar eşliğinde seyircisiz maçı Kocaelisporlulara izletme imkanı sağlayacak.