Bakan Koca: Bu sayı azalmadan huzurlu olamayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı. Son bir gün içinde 61 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 7 bin 506 oldu. Bugün toplam 95 bin 321 test yapılırken, bin 519 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 302 bin 867’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 456 OLDU

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 9 milyon 269 bin 15’e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 116 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117’ye yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 456 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: BU SAYI AZALMADAN HUZURLU OLAMAYIZ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün ağır hasta sayımız 1.456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız.

* Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir.