Sezonu 1 puanla açtık! “0-0”

Mücadelenin ilk yarısında konuk ekip mutlak goller kaçırdı. Tam 5 kez Kocaelispor kalesinde golle burun buruna gelen Sarıyer, kaleci Bayram’ı geçemedi. İlk 45 dakikada organize olamayan ve orta sahayı rakibine bırakan yeşil siyahlıların ilk devrede sadece Cerem ile pozisyonu vardı. Bu pozisyon gol olmayınca devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Kocaelispor rakibine oranla daha çok topla oynayan takımdı.

ONUR ORTA SAHAYI TOPARLADI

İlk yarının sonunda belinden sakatlanan Serdar Ümit’in yerine giren Onur orta sahayı diri tutarken yeşil siyahlılar ikinci yarının başında Dilaver ile net bir gol kaçırdı. Deneyimli futbolcu topu sol çaprazdan boş kaleye gönderemedi! İki takımın da adeta satranç oynadığı maçın kalan bölümünde Sarıyer uzaktan şutlarla etkili olmak istedi, Kocaelispor ise Bahattin ile skor yapmak istedi.

KAÇAN GOL SAÇ BAŞ YOLDURDU!

Özellikle son 15 dakikada maçı çok isteyen, galibiyeti çağıran Kocaelispor 90. dakikada Bahattin ile inanılmaz bir gol kaçırdı. Bahattin Köse yakın mesafeden topu rakibe nişanladı, maçı izleyenler saçını başını yoldu! Maça 11’de başlaması beklenen Mervan’ın 90+1’de oyuna dahil olduğu Kocaelispor’da son bölümdeki istek ve iştah galibiyeti getirmeye yetmedi ve maç 0-0 sona erdi.

HAFTAYA MANİSA İLE

Takımın ilk yarıdaki temposu, pas alışverişlerindeki dağınıklık ve rakibin orta sahadaki etkisi karşısında istediğini yapamayan Kocaelispor’un ikinci yarıdaki istekli futbolu umut verirken genel hatları ile bakıldığında seyircisiz maçta alınan 1 puan kötü değildi. Son transferlerden Bahattin’in maça 11’de başladığı, Aydın’ın da sonradan oyuna dahil olduğu Kocaelispor haftaya, Çorum’u deplasmanda 3-1 deviren şampiyonluk adayı Manisa FK ile karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ - Ali KÖKSAL