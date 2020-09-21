Ne oynadığımız belli değil !..

Kocaelispor ilk yarıda tek kelimeyle sahada yoktu. Sarıyer’in özellikle kanat forvetleri, hızlı ataklar sonucu yeşil siyahlılara zor anlar yaşattı. Savunmanın gayreti, en çok da kaleci Bayram’ın kurtarışları ve rakip ileri uç elemanlarının beceriksizliği, rakip takım adına gol getirmedi. Yeşil Siyahlılar ilk yarıda tek kelimeyle tel tel döküldü.

DİLAVER VE BAHATTİN İLE GOLLER KAÇIRDIK…

İlk yarının sonlarında belinden sakatlanarak oyundan çıkan Serdar’ın yerine genç Onur girdi. İkinci 45 dakika ilk yarıya oranla daha derli toplu bir görüntü çizen Kocaelispor’da kaçan goller isyan ettirdi. Dilaver ve Bahattin ile mutlak pozisyonları harcayan yeşil siyahlılar rakibi ile 0-0 berabere kaldı.

ANLAM VERİLEMEDİ

13 Temmuz’dan bu zaman dilimine kadar çalışan, Kartepe’de 2 etaplı bir kamp dönemi geçiren Kocaelispor’da özellikle ilk yarıdaki temposuz, isteksiz ve şaşırılmış oyuna hiçbir anlam verilemedi. Oyun formasyonu bulunmayan, saha içi disiplininden uzak, pas trafiğindeki azlık maçı izleyenleri de büyük hayal kırıklığına uğrattı. Takımın önümüzdeki haftalarda bu sorunlarından kurtulacağına ve gerçek ritmini bulacağına inanılıyor. Kocaelispor cumartesi günü ilk deplasmanında, Çorum’u deplasmanda 3 golle darmadağın eden güçlü Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak.