Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Eyl 2020 - 19:30- Spor

Ne oynadığımız belli değil !..

2.Lig Beyaz Grup’ta sezona ‘Merhaba’ diyen Kocaelispor, Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil Siyahlılar özellikle ilk yarıda hiçbir varlık gösteremedi. Konuk ekip birbirinden net goller kaçırdı. 90 dakikanın genelinde vurulduğunda sahada ne oynadığını bilmeyen bir Kocaelispor vardı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor ilk yarıda tek kelimeyle sahada yoktu. Sarıyer’in özellikle kanat forvetleri, hızlı ataklar sonucu yeşil siyahlılara zor anlar yaşattı. Savunmanın gayreti, en çok da kaleci Bayram’ın kurtarışları ve rakip ileri uç elemanlarının beceriksizliği, rakip takım adına gol getirmedi. Yeşil Siyahlılar ilk yarıda tek kelimeyle tel tel döküldü. 

DİLAVER VE BAHATTİN İLE GOLLER KAÇIRDIK…

İlk yarının sonlarında belinden sakatlanarak oyundan çıkan Serdar’ın yerine genç Onur girdi. İkinci 45 dakika ilk yarıya oranla daha derli toplu bir görüntü çizen Kocaelispor’da kaçan goller isyan ettirdi. Dilaver ve Bahattin ile mutlak pozisyonları harcayan yeşil siyahlılar rakibi ile 0-0 berabere kaldı.

ANLAM VERİLEMEDİ

13 Temmuz’dan bu zaman dilimine kadar çalışan, Kartepe’de 2 etaplı bir kamp dönemi geçiren Kocaelispor’da özellikle ilk yarıdaki temposuz, isteksiz ve şaşırılmış oyuna hiçbir anlam verilemedi. Oyun formasyonu bulunmayan, saha içi disiplininden uzak, pas trafiğindeki azlık maçı izleyenleri de büyük hayal kırıklığına uğrattı. Takımın önümüzdeki haftalarda bu sorunlarından kurtulacağına ve gerçek ritmini bulacağına inanılıyor. Kocaelispor cumartesi günü ilk deplasmanında, Çorum’u deplasmanda 3 golle darmadağın eden güçlü Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

21 Eyl 2020 - 19:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ahmet Yıldırım: İyi mücadele ettik mask
Ahmet Yıldırım: İyi mücadele ettik
Derince AŞ’de Öztaş dönemi mask
Derince AŞ’de Öztaş dönemi
Bahattin Köse: Şampiyon olacağız mask
Bahattin Köse: Şampiyon olacağız
Bayram: Uyum sorunumuz var mask
Bayram: Uyum sorunumuz var
3.Lig’de kazanan yok Derince destan yazdı mask
3.Lig’de kazanan yok Derince destan yazdı
Efsane başkana yakışır anma !.. mask
Efsane başkana yakışır anma !..
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia! mask
Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia!
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu mask
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi mask
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı  mask
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı 

GALERİ

Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL