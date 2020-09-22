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22 Eyl 2020 - 00:00- Spor G: 21 Eyl 2020 - 14:52

BŞB Kağıtspor basketbol takımının lansmanı bugün

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan Kağıtspor’da, takım lansmanı bugün gerçekleşecek.
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Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan Kağıtspor’da, takım lansmanı bugün gerçekleşecek. Seka Park’ta yer alan Naile Kafe Restoran’daki toplantı saat 10.00’da başlayacak. Saat 9.00’da Büyükşehir Belediyesi önünden gazeteciler için araç kaldırılacak.

22 Eyl 2020 - 00:00 - Spor

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