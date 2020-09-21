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21 Eyl 2020 - 15:36- Gündem G: 21 Eyl 2020 - 15:38

Kartepe İlçe Müftülüğü yeni yerinde

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla Kartepe İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilen yeni adresine taşınan İlçe Müftülüğü hizmet vermeye başladı ve Kartepe protokolünü ağırladı.
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Kartepe Kent Merkezi’nin belirlenmesi sonrasında Kartepe Kaymakamlığı şimdiki yerine taşındı. Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasının yapılması sonrasında Belediye Başkanı Mustafa Kocaman bütün belediye birimlerini yeni binada topladı. Bu karar sonrasında Kartepe Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hizmet verdiği eski Kaymakamlık binasındaki yer boşaldı.

PROTOKOL ZİYARET ETTİ

Kocaman’ın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hizmet verdiği eski Kaymakamlık binası Kartepe İlçe Müftülüğüne tahsis edildi. Bina içerisinde gerekli tadilat çalışmalarının tamamlanması sonrasında Kartepe İlçe Müftülüğü yeni binasına taşındı. Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün’ü yeni hizmet binasında ziyaret etti.

“İLÇEYE YAKIŞAN BİNA”

Kocaman gerçekleştirdiği ziyarette, “İlçe Müftülüğümüze yakışan bir bina oldu. Burada güzel hizmetlere imza atılacaktır. Bizler her zaman destek olacağız. Buranın oluşmasında herkesin emeği geçmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. İl Müftüsü Sinan Cihan da “Kartepe İlçe Müftülüğümüz yeni yerine taşındı. Bizlere verilen desteğe teşekkür ediyorum. Bina çok güzel olmuştur. Müftülük çalışmalarımız ve Kartepeli vatandaşlarımız için hayırlı olsun.”

21 Eyl 2020 - 15:36 - Gündem

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