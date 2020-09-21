“İyi yetişmiş bir nesil, en önemli sermayedir”

Denlikol, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Çocukların, çağın gereklerine göre yetiştirilmesi hususu, toplum olarak en fazla önem verilmesi gereken konudur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatında önemli bir yeri olan İlköğretimin, devamı gelecek uzun bir yolun başlangıcıdır.

“BAŞARILAR DİLİYORUM”

İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye’nin yolu da eğitimden geçmektedir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının, başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere bütün toplumumuza hayırlı olmasını diliyor, ilköğretim haftası nedeniyle, çocuklarımızdan hiçbir fedakarlığı esirgemeyen, her zaman onların yanında yer alan ailelerini, öğretmenlerini kutluyor, sevgili çocuklarımıza başarılar diliyorum.”