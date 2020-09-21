CHP’den Gölcük Esnaf Odası’na ziyaret

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve Yönetimi, geçtiğimiz Cuma günü Ahilik haftası münasebetiyle Kocaeli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili ve Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman’ı makamında ziyaret ederek, esnaf ve sanatkarların Ahilik haftasını kutladı.

“ESNAFLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR’

CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, ziyarette şu konuşmayı yaptı; “Ahilik esnaf dayanışmasıdır. Her yıl kutlanan Ahilik haftası nedeniyle esnaflarımızın dertlerine derman olan siz değerli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret ederek, bu önemli haftanızı kutlayıp, destek olmak istedik. CHP İlçe Örgütü olarak her zaman Esnaf odamızın ve esnafımızın yanında olduğumuz tekrar beyan ederiz.”

“İYİ İNSAN MEZİYETLERİNİ ESAS ALIR”

Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman “Ahilik esnaflarımız ve sanatkarlarımız için çok değerli bir haftadır. Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir” dedi.