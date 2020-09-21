Okul fobisine dikkat!

Oluşturulacak panik havasının öğrencilerde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirten Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, “ Bu durum öğrencide okul fobisinin oluşmasına neden olabilir. Çocuklarımıza neden bu kadar önlem alındığını, uyulması gereken kuralları örneklerle destekleyerek açıklayıcı bir şekilde anlatmalıyız. Çocuk eve geldiğinde “Dezenfektanı bugün az kullanmışsın”, “Teneffüse çıkma” gibi ifadeleri kesinlikle kullanmamalıyız” ifadelerini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİM

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid -19) pandemisi okulların normal seyrinde başlamasına da engel oldu. Pandemi sürecinden dolayı 31 Ağustos’ta uzakta eğitim ile başlayan eğitim – öğretim dönemi 21 Eylül itibariyle ise okul öncesi ve 1.sınfların haftada bir gün yüz yüze eğitim alacağı sisteme geçildi. Haliyle bu yaşanan durum çocukları da etkilerken ailelere de büyük pay düşüyor. Peki, çocukların olumsuz düşüncelere kapılmamaları için ebeveynler bu süreçte ne yapmalı?

Tedbirleri oyun oynayarak anlatın

Okulların da yeni normalimize göre açıldığını dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, “ Virüsün Türkiye’de görüldüğü Mart ayında öğrenciler uzaktan eğitim sistemi ile tanıştı. Şimdi ise tekrardan haftada bir gün okula gidecekleri karma bir eğitime geçildi. Velilerde ise virüs bulaşma riski hakim. Yaratılacak panik havası çocuğun bilinçaltında izler bırakabilir, okula karşı bir fobi oluşturabilir hatta sanki okula gidince virüs kapacağını bile sanabilir. Bu yüzden bu süreci velilerin, öğretmenlerin en iyi şekilde çocuklara anlatması gerekiyor. Mesela evde çocuklara maske, mesafe ve hijyen kurallarını oyun ile öğretebilirsiniz. Eğlenerek öğrenecekleri için hem daha etkili olacak hem de olumsuz düşünceleri dağıtmış olacaksınız. Eğer durum tam tersi olursa çocuk okuldan virüs kapacağını düşünerek oraya karşı bir fobi geliştirir. Okula gitmeyince daha sağlıklı olabileceğini düşünür” ifadelerini kullandı.

Daha Fazla İletişim Kurmalıyız

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepimizin bütün hareketleri iki temel duygu çıkışlıdır. Korku ve sevgi. Fakat şuan yaşadığımız süreçte ise korku ve kaygı durumu gayet normal. Asıl sorun bu iki duygunun abartılması ve yönetilememesi. O yüzden veliler çok dikkatli olmalı. Bu dönemde çocuklarla iletişimimiz daha fazla olmalı. Okula uyum sürecinde normalde ayrılma psikolojisi yaşayabiliyorlar şimdi bir de buna pandemi süreci eklendi. Çocuk eve geldiğinde kesinlikle “Dikkat ettin değil mi?” “Neden dezenfektanı az kullandın?” gibi cümleler kurmak çok yanlış. Bilinçaltımızın çocukluk döneminde şekillendiğini unutmamamız gerekiyor.”