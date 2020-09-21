Kocaeli Bilgili Kültür Okulları “Okulum Temiz” belgesi aldı

Başiskele Karşıyaka Mahallesinde şehir gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe bir kampüse sahip Bilgili Kültür Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolüne” başvurusu kabul edilip, yapılan denetimi de başarı ile tamamlayarak “Okulum Temiz” belgesini aldı.

GÜVEN TAZELEDİ

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) döneminde bütün hijyen şartlarını sağlayan Bilgili Kültür Okulları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek belgeyi almaya hak kazandı. Okulların açılma sürecinden önce belgesini alan Bilgili Kültür Okulları yüz yüze eğitime hazır olduğunu gösterdi. 31 Ağustos’tan bu yana anasınıfı, 8 ve 12. Sınıf öğrencileriyle yüz yüze derslerine devam eden kurum, velilerine karşı da güven tazelemiş oldu.

AFİŞLERLE UYARI

Alınan belge kapsamında; sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir oturma düzeni sağlandı. Tüm okulun sıraları yenilenip kişiye özel tekli sıralara geçildi. Bu sayede öğrencilerin oturdukları yer sabit olacak ve yer değişikliği yapılamayacak. Koridorlardaki bilgilendirici afişlerle uyarılan öğrenciler, ayrıca görevli öğretmenler ve sesli anons sistemiyle kurallara uymaları sağlanacak. Veliler ve okula gelen misafirler sadece idare kısmında ağırlanacak ve görüşmelerin sürelerinin kısa olmasına özen gösterilecek.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Almış olduğu önlemlere harfiyen uyan Bilgili Kültür Okulları yetkilileri yaptıkları açıklamada; “Bu süreçte bizler üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirerek bu belgeyi almaya hak kazandık. Asıl işimiz öğrencilerimize bu kuralları aşılayabilmek olacak. Öğrencilerimiz ve velilerimizle biz bir aileyiz. Yeni normal hayatlarımıza ailecek adapte olup, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi