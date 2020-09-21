Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Eyl 2020 - 15:43- Eğitim G: 21 Eyl 2020 - 15:45

Kocaeli Bilgili Kültür Okulları “Okulum Temiz” belgesi aldı

Bilgili Kültür Okulları, yapılan denetimi de başarı ile tamamlayarak “Okulum Temiz” belgesini aldı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Başiskele Karşıyaka Mahallesinde şehir gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe bir kampüse sahip Bilgili Kültür Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolüne” başvurusu kabul edilip, yapılan denetimi de başarı ile tamamlayarak “Okulum Temiz” belgesini aldı.

GÜVEN TAZELEDİ

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) döneminde bütün hijyen şartlarını sağlayan Bilgili Kültür Okulları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek belgeyi almaya hak kazandı. Okulların açılma sürecinden önce belgesini alan Bilgili Kültür Okulları yüz yüze eğitime hazır olduğunu gösterdi. 31 Ağustos’tan bu yana anasınıfı, 8 ve 12. Sınıf öğrencileriyle yüz yüze derslerine devam eden kurum, velilerine karşı da güven tazelemiş oldu.

AFİŞLERLE UYARI

Alınan belge kapsamında; sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir oturma düzeni sağlandı. Tüm okulun sıraları yenilenip kişiye özel tekli sıralara geçildi. Bu sayede öğrencilerin oturdukları yer sabit olacak ve yer değişikliği yapılamayacak. Koridorlardaki bilgilendirici afişlerle uyarılan öğrenciler, ayrıca görevli öğretmenler ve sesli anons sistemiyle kurallara uymaları sağlanacak. Veliler ve okula gelen misafirler sadece idare kısmında ağırlanacak ve görüşmelerin sürelerinin kısa olmasına özen gösterilecek.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Almış olduğu önlemlere harfiyen uyan Bilgili Kültür Okulları yetkilileri yaptıkları açıklamada; “Bu süreçte bizler üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirerek bu belgeyi almaya hak kazandık. Asıl işimiz öğrencilerimize bu kuralları aşılayabilmek olacak. Öğrencilerimiz ve velilerimizle biz bir aileyiz. Yeni normal hayatlarımıza ailecek adapte olup, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi

21 Eyl 2020 - 15:43 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Okul fobisine dikkat! mask
Okul fobisine dikkat!
6 ay sonra yüz yüze eğitim start aldı mask
6 ay sonra yüz yüze eğitim start aldı
Veli-Der: “Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin alternatifi olamaz” mask
Veli-Der: “Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin alternatifi olamaz”
GEBKİM Vakfı eğitimde hedefini büyüttü mask
GEBKİM Vakfı eğitimde hedefini büyüttü
Müdür Çelik, okullardaki hazırlıkları inceledi mask
Müdür Çelik, okullardaki hazırlıkları inceledi
Okullara yönelik siber saldirilar 3 kat artti! mask
Okullara yönelik siber saldirilar 3 kat artti!
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia! mask
Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia!
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu mask
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi mask
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı  mask
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı 

GALERİ

Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL