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21 Eyl 2020 - 15:58- Asayiş G: 21 Eyl 2020 - 16:00

Parkın ortasında uyuşturucu komasına girdi

İzmit Yeni Cuma parkında uyuşturucu komasına girdiği öne sürülen bir genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Yeni Cuma Parkı mevkiindeki banklarda oturan 20-25 yaşlarında bir genç bir süre sonraaniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumusağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın uyuşturucu komasına girdiğini belirledi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, sağlık ekiplerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

21 Eyl 2020 - 15:58 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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