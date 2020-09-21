Parkın ortasında uyuşturucu komasına girdi

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Yeni Cuma Parkı mevkiindeki banklarda oturan 20-25 yaşlarında bir genç bir süre sonraaniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumusağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın uyuşturucu komasına girdiğini belirledi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, sağlık ekiplerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.