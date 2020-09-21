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21 Eyl 2020 - 16:52- Asayiş G: 21 Eyl 2020 - 16:54

Dayakçı baba serbest bırakıldı!

İzmit'te bebek arabasından yere düşen çocuğuna şiddet uyguladığı anların görüntüleri ortaya çıkması sonucu gözaltına alınan baba, serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, önceki gün İzmit Seka Park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. adlı şahıs, sahilde gezdiği sırada bebek arabasından düştüğünü gördüğü 2 yaşındaki çocuğu Y.A.K.'ye şiddet uyguladı. Olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan şiddet görüntülerinin ortaya çıkması sonrasında inceleme başlatan  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K.'yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen S.K., savcılıktaki ifadesinde bir anlık sinir sonucu çocuğuna vurduğunu söylediği öğrenildi. Eşinin şikayetçi olmadığı S.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, S.K.'nın şiddet uyguladığı Y.A.K.'de darp izinin oluşup oluşmadığına dair doktor raporu alınacağı, S.K. hakkında ise kamu davası açılacağı öğrenildi.

21 Eyl 2020 - 16:52 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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