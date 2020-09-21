Soydabaş: “O vatandaş kartını iptal ettiklerinizden biri olmasın!”

AKP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Mehmet Nazım Gençtürk’ün açıklamalarına yanıt verdi. Soydabaş,yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İzmit Belediyesinin yeni yönetimi göreve gelir gelmez AK Parti dönemi yoksul ailelere dağıtılan yardım kartlarının yarısını iptal etti. Kendi reklamına gelince oluk oluk para akıtanlar, vatandaşa yapılan aylık 150 TL’lik bu yardımı çok gördü. Şimdi İzmit’ten çöpten hurda toplayan vatandaş görüntüsüyle demogoji yapılıyor. İlçe Başkanımız konuyu takip edip, bu vatandaşımızı bulacağız dedikten sonra ‘Biz de gerekli çalışmayı yapıyoruz’ deniyor.

"MİLLETE KİMİN TEPEDEN BAKTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Öyleyse bu vatandaşın kim olduğunu, nerede yaşadığını açıklayın. Bu vatandaş, kartı iptal ettiğiniz vatandaşlarımızdan biri olabilir mi? AK Parti’nin 18 yıllık yönetimi boyunca tek derdi sosyal belediyecilik olmuştur. Milletimizin derdiyle dertlenmek olmuştur. Bir buçuk yıldır bu konuda siz ne yaptınız? Yardım kartlarını iptal edip, vatandaşımızın istediği mağazadan alışveriş yapabilmesini sağlayan yardımları kaldırıp, yerine koyacağınızı söylediğiniz mağazayı hala açamadınız. Millete kimin tepeden baktığını, bir buçuk yılda İzmit’e tekrar hatırlattınız."