MHP’de boş sayfaya imza skandalı!

31 Mart yerel seçimlerinde AKP ile Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren MHP, Kocaeli’de herhangi bir belediye başkan aday adalığı verilmediği için meclis üyeleri ile belediyelere girmeyi hedefledi. İzmit’te 3, Başiskele’de 2, Çayırova’da 3, Darıca’da 1, Gölcük’te 2, Kandıra’da 4, Karamürsel’de 1, Körfez’de 4, Derince’de 4, Kartepe’de 2 olmak üzere toplam 26 meclis üyesini listelere koyabildi.

BOŞ SAYFAYA İMZA ATTILAR

Meclis üyeleri ile haftalık toplantılar yapan Ünlü, 6 Nisan 2019 tarihinde AKP’de ayrılmaları ve mecliste MHP grubu oluşması için ayrılık dilekçesi dağıttı. Cumhur İttifakı kapsamında, AKP listelerinden seçime giren ve meclis üyesi seçilen MHP’liler, genel merkezin yayınladığı genelge doğrultusunda AKP listelerinden ayrıldı. 26 meclis üyesi genel merkezden gelen genelge kapsamında dilekçeye imza atarak bu durumu kabul etti. Öte yandan bu dilekçe ile birlikte meclis üyeleri istifalarının yazılı olduğu boş bir sayfaya da imza attığı öne sürüldü.

İSTEDİĞİ TAKDİRDE İSTİFAYA ETTİRECEK

Verilen boş sayfada Ünlü, meclis üyelerinin olası bir farklı bir partiye geçmeye, genel merkez aleyhinde veyahut iktidar partisini eleştirdiği takdirde meclis üyesinin istifasını isteyebilecek. Ayrıca dilekçede herhangi bir tarih yer almaması nedeniyle tarih ekleyip meclis üyesini istediği tarihte istifa ettirebilecek.

DİLEÇENİN İÇERİĞİ

Meclis üyelerinin imzaladığı dilekçenin içeriğinde ise “Milliyetçi Hareket Partisi’nde bulunduğum lüzum üzerine istifa ediyorum” ifadeleri yer almakta. Meclis üyelerinden sadece isim, soy isim ve imza atmaları istenildi. Tarih ise atılmadı, bu durumla birlikte meclis üyeleri imza attıkları boş sayfa nedeni ile istifa ettirilebilecek. Tüm meclis üyeleri için istenilen bu durum bazı ilçelerde değişkenlik gösterdiği öğrenildi. Bazı meclis üyelerinin ise verilen boş sayfaya imza atmadığı öğrenildi.

ÜYELER KENDİLERİ Mİ İSTİFA ETTİ?

Bir diğer yandan bu durumun sadece Kocaeli’de mi böyle olduğu ya da genel merkezin bilgisi dahilinde olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, MHP’den şimdiye kadar istifa eden üyelerin kendi isteğiyle istifa edip etmediği sorgulanmaya başlandı.

KİMLER İMZA ATTI

AKP’den ayrılma kararı alındığı toplantıya meclis üyelerinden Ayhan Arpacı, İlker Kazan, Engin Duymaz, Metin Demir, Metin Kırcı, Davut Akçay, Murat Dinç, Şahin Ayaz, Fikret Ağbaba, Savaş Toprak, Kürşat Çakıroğlu, İsmet Gürler, Ertuğrul Özcan, Beyhan Şen, Fahri Buruş, Harun Baykır, Faruk Cengizhan, Kerem Yılmaz, Ertam Peker, Ahmet topuz, Muzaffer Sayıcı, Volkan Özmen, Özhan Kurt, Ayhan Aksoy, Tayfun Tosun, Alparslan Karabeyoğlu katılım sağlamıştı. Tüm meclis üyelerini bulunduğu toplantıda hangi meclis üyelerinin imza atıp atamadığı ise henüz öğrenilmedi.