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21 Eyl 2020 - 19:42- Gündem G: 21 Eyl 2020 - 20:00

Bakan Koca açıkladı! 68 kişi hayatını kaybetti

Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 21 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1743 artarak kritik eşiği aştı. Böylece toplam vaka sayısı 304 bin 610'a yükseldi. 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 574'e çıktı. Ağır hasta sayısı ise 1491'e yükseldi.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1743 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 574'e, toplam vaka sayısı ise 304 bin 610'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1202 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1202 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.8 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 1.500'E YAKLAŞTI"


Bakan Koca, "Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

21 Eyl 2020 - 19:42 - Gündem

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