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22 Eyl 2020 - 09:15- Spor G: 22 Eyl 2020 - 09:17

Muhammed Gönülaçar’ı Erzurum bırakmadı !..

Kocaelispor’da, 0-0’lık Sarıyer beraberliği sonrası elde edilen 1 puanın dışında özellikle ilk yarıda oynanan etkisiz futbol can sıkmıştı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor’da, 0-0’lık Sarıyer beraberliği sonrası elde edilen 1 puanın dışında özellikle ilk yarıda oynanan etkisiz futbol can sıkmıştı. Bu maçtaki eksiklerini gören yeşil siyahlı yönetim, merkez orta saha (6 numara) için bir ismi öne çıkarmıştı. Bu futbolcu 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar’dı. Ancak kulübü Erzurumspor futbolcuya izin vermedi.

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Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen ve iki haftadır takımın kadrosunda bulunan futbolcunun maliyetinin, 1.5 - 2 milyon lira bandında olduğu öğrenildi. Öte yandan 8 numara için Taha Yalçıner veya Ferhat Çulcuoğlu, 6 numara için de Deniz Vural’ın isimleri de gündemdeki yerini koruyor. N Erdem ÖVÜÇ

22 Eyl 2020 - 09:15 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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