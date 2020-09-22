Muhammed Gönülaçar’ı Erzurum bırakmadı !..

Kocaelispor’da, 0-0’lık Sarıyer beraberliği sonrası elde edilen 1 puanın dışında özellikle ilk yarıda oynanan etkisiz futbol can sıkmıştı. Bu maçtaki eksiklerini gören yeşil siyahlı yönetim, merkez orta saha (6 numara) için bir ismi öne çıkarmıştı. Bu futbolcu 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar’dı. Ancak kulübü Erzurumspor futbolcuya izin vermedi.
BU İSİMLER DE GÜNDEMDE
Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen ve iki haftadır takımın kadrosunda bulunan futbolcunun maliyetinin, 1.5 - 2 milyon lira bandında olduğu öğrenildi. Öte yandan 8 numara için Taha Yalçıner veya Ferhat Çulcuoğlu, 6 numara için de Deniz Vural’ın isimleri de gündemdeki yerini koruyor. N Erdem ÖVÜÇ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.