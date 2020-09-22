Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Eyl 2020 - 09:28- Gündem G: 22 Eyl 2020 - 09:33

Bankaya gitmeden hesap açma dönemi

1 Ocak 2021’den itibaren şubeye gitmeden, ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek. Vatandaşlar en fazla 10 dakikalık bir sürede bulunduğu yerden, bir yere gitmek zorunda kalmadan banka hesabı açabilecek. Yeni dönemde hem uzaktan kimlik doğrulamasıyla yeni müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini yapabilecek.
mask

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ” taslağıyla uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yöntemi Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya gibi ülkelerde kullanılıyor. Dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesinin yolu bu yıl haziran ayında yapılan yasa değişikliğiyle mümkün hale geldi.

DİJİTAL ORTAMDAN

Görüşe açılan tebliğ taslağı da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Uzaktan kimlik tespitiyle müşterinin banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı ve bankacılık işlemleri dijital ortamdan yapılabilecek. Uygulanacak yöntemde müşterinin genellikle bir uygulama üzerinden videokonferans ile kimlik tespitinin yapılarak banka hizmetlerinden yararlanması sağlanacak. BDDK, görüntülü görüşmede gerekli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulmasını zorunlu tutacak. Görüntülü görüşme, şifreli-güvenli iletişimle yapılacak. BDDK yetkilileri, görüntülü görüşme ile kimlik tespiti işleminde kullanılabilecek kimlik belgeleri, belgelerin güvenlik öğeleri ve doğrulanması konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydettiler.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tebliğ taslağında görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti sürecinde uyulması gereken ilkeler belirlendi. Buna göre uzaktan kimlik tespitinin başlamasından önce kişinin başvurusu bir formla alınacak, veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi gerçekleştirilecek. Kişinin açık rızası kayıt altına alınacak, görüntülü görüşme gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde yapılacak. Müşteri temsilcisi ile kişi arasındaki görsel-işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanacak.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ

Müşteri temsilcisi, kişinin hareketlerinden alınan, kesilen ve büyütülen tekil görselleri kullanarak, beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen tüm güvenlik öğeleriyle birlikte, kimlik belgesinin doğru açıyla tam olarak kapsandığından ve kimlik belgesinin üzerindeki kısımlar arasındaki geçiş noktalarında tahrifatı gösteren hiçbir yapaylık bulunmadığından emin olacak.

FARKLI SORULAR OLACAK

Müşteri temsilcisi, kimlik tespiti sürecinde psikolojik sorgulamalar ve gözlemler yardımıyla, kimlik belgesindeki bilgilerin, görüşme esnasında kişi tarafından sağlanan bilgilerin ve belirtilen niyetin inandırıcı ve yeterli olduğuna kanaat getirecek. Bu amaçla, örneğin, kimlik belgesi üzerindeki fotoğrafın doğruluğunu kontrol etmek üzere, kişinin yaşının yanı sıra kimlik belgesi üzerindeki doğum tarihi ve yeriyle ilgili sorular soracak.

BİYOMETRİK KARŞILAŞTIRMA

Kişinin canlılığını tespit edici teknikler kullanılacak. Kişinin yüzü ile kimlik belgesinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılacak. Müşteri temsilcisi, kullanılan kimlik belgesindeki fotoğrafın ve kişisel bilgilerin kişi ile uyuştuğundan emin olacak. Kimlik belgesinde yer alan fotoğrafın, veriliş tarihinin ve doğum tarihinin tutarlılığı kontrol edilecek. (Hürriyet)

22 Eyl 2020 - 09:28 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik mask
Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik
İzmit Belediyesi'nden kadın girişimciye destek mask
İzmit Belediyesi'nden kadın girişimciye destek
TOGG'da üretimin başına Akdaş getirildi mask
TOGG'da üretimin başına Akdaş getirildi
TÜBİTAK personel alacak mask
TÜBİTAK personel alacak
“İyi yetişmiş bir nesil, en önemli sermayedir” mask
“İyi yetişmiş bir nesil, en önemli sermayedir”
CHP’den Gölcük Esnaf Odası’na ziyaret mask
CHP’den Gölcük Esnaf Odası’na ziyaret
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü! mask
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü!
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu mask
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi mask
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı  mask
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı 
Genç kadını adım adım takip etti! mask
Genç kadını adım adım takip etti!

GALERİ

Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL