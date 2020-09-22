Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Eyl 2020 - 09:30- Gündem G: 22 Eyl 2020 - 09:33

Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hareketli bir yaşam sürdürebilmek adına bir dizi etkinlik gerçekleştirdi
mask

Bu yıl 42 ülkede ve 3 binden fazla kente kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 ilçede etkinlikler düzenlendi. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere her yaştan vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

AVRUPA HAREKETLİLK HAFTASI

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin 2020 yılının teması “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlik ile de kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik ediyor. Projedeki amaç otomobil kullanımını azaltmak, bisiklet kullanımını arttırmak ve hareketli bir yaşam sürdürebilmek.

KEYİFLİ DAKİKALAR

Planlanan etkinlikler sadece bir hafta ile sınırlı kalmayıp daha uzun süreli programlar hazırlandı. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de Engelsiz Pedallar ile katıldığı etkinlikte keyifli dakikalar geçirdi. Ayrıca yine Anne Şehir Sağlık Yaşam Programı katılımcılarından hem kadınlara hem de çocuklara yönelik 12 ilçede hem sabah hem de akşam açık havada egzersiz ve bisiklet sürüşleri gerçekleştirildi.

KOBİS 12 İLÇEDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yıllardan beri hareketli yaşam ve sağlıklı bir hava sahasına ulaşabilmek adına çalışmalar yapıyor. İlimiz sınırları içerisinde kent içi erişimi kolaylaştırmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için 12 ilçede 73 istasyon ile hizmet veren bisiklet kiralama KOBİS sistemi hayata geçirildi.

DOĞAYA YÜRÜYORUZ KOCAELİ

Bunların yanında Doğaya Yürüyoruz Kocaeli adı altında binlerce km uzunluğunda yüzden fazla farklı zorluk sevilerinde parkurlar mevcut.  Kocaeli’nin tarihi ve kültürel değerlerinin geçtiği rotalara sahip, Türkiye’nin en uzun doğa turizm parkurları olma özelliğine sahip yollarda hem bisiklet hem de yürüyüş yapılabilmekte. Kocaeli Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik kampları, Bilgievleri ve Akademi Liselerde ise öğrenciler haftanın belli günlerinde hareketli yaşam adına hem bisiklet sürüyor hem de spor egzersizleri yapıyor.

22 Eyl 2020 - 09:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe’de inşa edilen modern köprü şekillenmeye başladı mask
Kartepe’de inşa edilen modern köprü şekillenmeye başladı
Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik mask
Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik
İzmit Belediyesi'nden kadın girişimciye destek mask
İzmit Belediyesi'nden kadın girişimciye destek
TOGG'da üretimin başına Akdaş getirildi mask
TOGG'da üretimin başına Akdaş getirildi
TÜBİTAK personel alacak mask
TÜBİTAK personel alacak
“İyi yetişmiş bir nesil, en önemli sermayedir” mask
“İyi yetişmiş bir nesil, en önemli sermayedir”
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü! mask
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü!
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu mask
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi mask
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı  mask
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı 
Genç kadını adım adım takip etti! mask
Genç kadını adım adım takip etti!

GALERİ

Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL