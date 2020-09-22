Bu yıl 42 ülkede ve 3 binden fazla kente kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 ilçede etkinlikler düzenlendi. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere her yaştan vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

AVRUPA HAREKETLİLK HAFTASI

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin 2020 yılının teması “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlik ile de kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik ediyor. Projedeki amaç otomobil kullanımını azaltmak, bisiklet kullanımını arttırmak ve hareketli bir yaşam sürdürebilmek.

KEYİFLİ DAKİKALAR

Planlanan etkinlikler sadece bir hafta ile sınırlı kalmayıp daha uzun süreli programlar hazırlandı. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de Engelsiz Pedallar ile katıldığı etkinlikte keyifli dakikalar geçirdi. Ayrıca yine Anne Şehir Sağlık Yaşam Programı katılımcılarından hem kadınlara hem de çocuklara yönelik 12 ilçede hem sabah hem de akşam açık havada egzersiz ve bisiklet sürüşleri gerçekleştirildi.

KOBİS 12 İLÇEDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yıllardan beri hareketli yaşam ve sağlıklı bir hava sahasına ulaşabilmek adına çalışmalar yapıyor. İlimiz sınırları içerisinde kent içi erişimi kolaylaştırmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için 12 ilçede 73 istasyon ile hizmet veren bisiklet kiralama KOBİS sistemi hayata geçirildi.

DOĞAYA YÜRÜYORUZ KOCAELİ

Bunların yanında Doğaya Yürüyoruz Kocaeli adı altında binlerce km uzunluğunda yüzden fazla farklı zorluk sevilerinde parkurlar mevcut. Kocaeli’nin tarihi ve kültürel değerlerinin geçtiği rotalara sahip, Türkiye’nin en uzun doğa turizm parkurları olma özelliğine sahip yollarda hem bisiklet hem de yürüyüş yapılabilmekte. Kocaeli Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik kampları, Bilgievleri ve Akademi Liselerde ise öğrenciler haftanın belli günlerinde hareketli yaşam adına hem bisiklet sürüyor hem de spor egzersizleri yapıyor.