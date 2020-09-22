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22 Eyl 2020 - 09:41- Ekonomi G: 22 Eyl 2020 - 09:44

Benzine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim bekleniyor.
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Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

22 Eyl 2020 - 09:41 - Ekonomi

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