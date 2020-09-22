Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor.