Osman Hamdi Bey Müzesi restore edilecek

Gebze Eskihisar sahilinde, ünlü ressam Osman Hamdi Bey tarafından çizilen ve Fransız mimarisi özellikleri taşıyan köşk, resimhane, kayıkhane ve müştemilatı 1884 yılında inşa edildi. Osman Hamdi Bey, 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği köşkte ünlü tablolarını yaptı. Resimhane, 1945 yılında çıkan yangında kül oldu. Koru ve binalar, 1966 yılında tescil edildikten sonra, 1982 yılında da müze binası, müştemilatı ve arsası Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırıldı. 1985 yılında düzenleme çalışmalarına başlanarak, 2 yıl sonra Osman Hamdi Bey'in kullandığı eşyalar, kendisine ve ailesine ait fotoğraflar ile yaptığı çeşitli tablolar sergilenerek, ‘Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi’ olarak düzenlendi. Eskiyen ev, restorasyon kararı alınınca ziyaretçi girişine kapatıldı.
VALİLİK FONU KULLANILACAK
Osman Hamdi Bey Müzesi'nin Kocaeli Valiliği Fonu kullanılarak restorasyonunun yapılacağını söyleyen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "Eskihisar Sahili'nde Osman Hamdi Bey müzemiz var. Türkiye’de ilk müzeciliği başlatan Osman Hamdi Bey, büyük bir ressam kendisi. Burayla ilgili de Kocaeli Valiliğimizin bir çalışması var. Bu tarihi yapıların restorasyonuyla ilgili valiliğimizin bünyesinde oluşturulan bir fon var. Vali yardımcımız, il kültür müdürümüz, müze müdürümüz ve belediye başkanımız geldiler. Burada bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda, inşallah valiliğimizin bu fonunu kullanarak Osman Hamdi Bey Müzesi’nin tekrar restorasyonunu yapıp, Gebzeli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu süreç başladı. Ön çalışması yapılıyor. Bu sene muhtemelen bu çalışmayı bitirip, gelecek sene ihale süreci başlayacak" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.