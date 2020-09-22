Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Eyl 2020 - 10:01- Gündem G: 22 Eyl 2020 - 10:04

Şok iddia! Salgını yanlış maske hortlattı

Kâr hırsı yüzünden 3 kat diye satılan maskelerde asıl filtre görevi gören “meltblown” kumaşın kullanılmadığını ortaya çıkaran Tüketici Hakları Derneği’nin Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz, salgının sahte maskelerden yayıldığını iddia etti.
mask

Tüketici Hakları Derneği (THD) Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz, devletin yapmadığı piyasadaki maskelerin denetimini dernek olarak yaparak büyük tehlikeyi ortaya çıkardı. Yılmaz'ın yaptırdığı araştırmaya göre, piyasadaki maskelerin büyük bölümü “olmazsa olmaz” olan virüse karşı koruyucu özellikleri taşımıyor.

Üç kat diye satılan maskelerin birçoğunda pahalı olduğu için asıl filtre görevi gören “meltblown” kumaş kullanılmıyor. Yılmaz, devletin piyasada acilen maske denetimi yapıp sahte maskelerin toplatılmasını isterken, son dönemde artan salgının sahte maskelerden kaynaklandığını savundu.

Yılmaz, tıbbi cihaz konusundaki standartların sıkı tutulduğunu ancak genel kullanım amaçlı olarak piyasaya sunulan maske ve benzeri ürünlerde bu standartların gerekli olmadığının açıklandığını belirtti. Yılmaz, piyasaya maske üreten firmalardan “tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi” veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı aranmadığını da bildirirken, “Ne yazık ki, vatandaşların kullandıkları maskeler için resmi bir kontrol ve takip mekanizması yok” dedi.

DENETİM YOK

Yılmaz, Tip1 diye ifade edilen tıbbi yüz maskelerinin, özellikle pandemik durumlarda toplumda enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için kullanıldığını ancak bu maskelere yönelik piyasa denetimi yapılmadığını, sadece maske yapımında kullanılan kumaşların denetlendiğini söyledi. Yılmaz 3 katlı maskelerin 1'inci ve 3'üncü katında “spunbond” kumaşın, 2'nci katmanında ise asıl filtre vazifesi gören “meltblown” isimli kumaşın kullanılması gerektiğini vurguladı.

İMHA EDİLMELİ

Bülent Yılmaz, 3 katlı maskelerde olması gereken katman ve standartları karşılamayan maske üretimine izin verilmemesi, piyasada standart dışı maskelere yönelik yoğun denetimlerin yapılması ve sahte maskelere el konularak imha edilmesi çağrısında bulundu.

KÂR HIRSINA KURBAN GİTTİK

Piyasada satılan maskelerin çok büyük bir bölümünde her 3 katmanda da spunbond kumaşın kullanıldığını, vurgulayan Bülent Yılmaz, “Bunun en temel sebebi spunbond kumaşın kilo fiyatı 4-5 dolar iken, meltblown kumaşın 15-16 dolar olması” dedi.

Salgının ilk ortaya çıktığı ve maske talebinin çok arttığı mart-nisan aylarında meltblown kumaş fiyatının 35 dolara kadar çıktığını da belirten Yılmaz, “Sahte maske üretiminin temelinde yatan şey, fahiş kâr etme arzusudur.

Ne yazık ki hiçbir koruma özelliği olmayan ve ancak sahte maske olarak tanımlayacağımız bu ürünler sebebiyle, Covid-19 salgınının yayılma hızının öngörülenin üzerinde olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. (Sözcü/Erdoğan Sözer)

22 Eyl 2020 - 10:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe’de inşa edilen modern köprü şekillenmeye başladı mask
Kartepe’de inşa edilen modern köprü şekillenmeye başladı
Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik mask
Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik
İzmit Belediyesi'nden kadın girişimciye destek mask
İzmit Belediyesi'nden kadın girişimciye destek
TOGG'da üretimin başına Akdaş getirildi mask
TOGG'da üretimin başına Akdaş getirildi
TÜBİTAK personel alacak mask
TÜBİTAK personel alacak
“İyi yetişmiş bir nesil, en önemli sermayedir” mask
“İyi yetişmiş bir nesil, en önemli sermayedir”
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü! mask
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü!
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu mask
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi mask
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı  mask
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı 
Genç kadını adım adım takip etti! mask
Genç kadını adım adım takip etti!

GALERİ

Sağlık çalışanlarına saldırı! mask
Sağlık çalışanlarına saldırı!
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL