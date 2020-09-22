Yılmaz: Kangren olan bölgeleri onarabiliriz !..

Sözlerine 0-0 sona eren Sarıyer maçı ile başlayan Yılmaz “2.Lig Beyaz Grup’ta, Sarıyer maçı ile sezonu açtık. Hepimiz için hayırlı bir sezon olur inşallah. İlk yarı tutuktuk. Rakibimizin pozisyonları vardı. İkinci yarı toparlanma emareleri gösterdik. Dilaver ve Bahattin ile kaçırdığımız anlar vardı. 3 puanı alabilirdik. 1 puan da kötü değil. Hocamızı dinledik. Gerekli olan raporu aldık. İsim anlamında kalite bir oyuncu grubuna sahibiz. İnşallah özlenen, istenilen Kocaelispor’u en kısa sürede tüm ülkeye izleteceğiz” dedi.

YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Yılmaz açıklamalarınrın devamında “Önümüzde ciddi bir deplasman maçımız var. Grubumuzun güçlü takımlarından birisi olan Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacağız. Her maç olduğu bu maçtan da 3 puan bekliyoruz. Bu maçın masraflarını Yunus Merttürk ağabeyimiz karşılayacak. Kendisine teşekkür ediyoruz. Diğer deplasmanlarımız için de kentimiz iş insanlarından ve kurumlarından destek bekliyoruz” dedi.

İÇERİDEKİ BERABERLİKLERE CEZA VERECEĞİZ

Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz “Yönetim olarak bir karar aldık. İçerideki beraberlik ve mağlubiyetler ile deplasmanlardaki mağlubiyetlere ceza vereceğiz. Şu an borcumuz yok, hatta kasamızda da bir miktar paramız var. Kulübün geleceğini sürdürebilmek adına yeni projeler ve çalışmalarımızı da kısa bir süre içerisinde faaliyete sokacağız” diye konuştu.

BELEDİYE DERİNCESPOR’A GEÇMİŞ OLSUN !..

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da 10 futbolcuda covid-19 testinin pozitif çıktığını, bu futbolculardan birisi de Kocaelispor’umuzun eski kalecisi Volkan Mert Korkmaz olduğunu öğrendik. Volkan kardeşimize, futbolcu arkadaşlarımıza ve Belediye Derincespor Kulübü’ne Kocaelispor Kulübü olarak geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum.

GÖKDENİZ’İ KUTLUYORUZ

3. Lig 2. Grup’taki temsilcilerimizden Darıca Gençlerbirliğimizin kulüp otobüsünün kaza yapmasından ötürü çok üzgün olduğumuzu belirtmeliyim. Sarı Yeşilli kulübümüze ve otobüs içindeki kulüp personeline geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun !.. Süper Lig takımlarından Antalyaspor forması giyen ve Kocaelispor’umuzdan transfer edilen Gökdeniz camiamızın evladı. Kendisini attığı gol için kutluyoruz. Bizler için gurur ve sevinç kaynağı oldu, bizleri onurlandırdı.

TALHA VE SERDAR İLE YOLLARIMIZ AYRILIYOR

Transferde hala 1 ya da 2 takviye yapmayı düşünüyoruz. Gelecek olacak futbolcular 8 ve 10 numara rollerinde olacak. Bu isimler birkaç gün içinde netleşmiş olur. Talha ve Serdar ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Kendi talepleri doğrultusunda bizden ayrılmak istediklerini belirttiler. Muhtemelen de ayrılacaklar. Ancak bunu doğru bir yoldan belirtmediler. İkisi de yeni sezon planlamasının içinde vardı. Kamuoyu baskısı ile tedirgin olmuşlar. Kendi tasarruflarıdır. Bu futbolcular Manisa kafilesinde de olmayacaklar. Kocaelispor olarak futbolculara değer ve önem verdik, aynı şekilde karşılık bulamadık.

KULÜP MÜDÜRÜ ARIYORUZ…

Yeni bir yönetimimiz, yeni hedeflerimiz var. Kulübün tüm yönleriyle ele alınmasını sağlayacağız. Kulübün medya tarafı ile ilgili de yenilikleri, birçok eksikliğin giderildiğini göreceksiniz. Yeni bir kulüp müdürlüğü departmanı ile ilgili arayışlarımız var. Kangrenleşmiş her bölgeyi onarabilecek bir yönetim gücüne sahibiz.