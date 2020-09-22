Aygün: AK Parti dava ve vefa hareketidir

Kuruluşundan beri görev aldığı AKP teşkilatlarında il yönetim kurulu üyeliği, il başkanlığı, milletvekilliği ve MKYK üyelikleri gibi çok önemli görevlerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vefa örneği teşkil eden çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Başkan Aygün il başkanlığı yaptığı dönemde ilçe başkanı olarak görev yapan isimleri Derince’de bulunan Yelken Kafe’de ağırladı. AKP çatısı altında vefa duygusunun ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatan buluşmaya Başkan Aygün’ün il başkanı olarak görev yaptığı dönemde ilçe başkanlığı yapan isimler yoğun ilgi gösterdi.

İLÇE BAŞKANLARI BİR ARADA

Yelken Kafe’de gerçekleşen buluşmaya Mehmet Ustaoğlu (Başiskele), Bünyamin Çiftçi (Çayırova), Muzaffer Bıyık (Darıca), İlhan Yıldırım ( Dilovası), Yılmaz Bayram ( Gebze), Mevlüt Demir ( Gölcük), Necdet Eksen ( İzmit), Hüseyin Yusuf (İzmit), Nedim Arsal (İzmit), Ali Korkmaz (İzmit), Erdinç Şentürk ( Kandıra), Ahmet Türkel ( Karamürsel), Hasan Kandaz (Kartepe) ve Engin Koyun ( Körfez) katılırken AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan da bu anlamlı toplantıda hazır bulundu.

HER ZAMAN BİRİZ, BERABERİZ

Konuklarına katılımları için teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti’nin dava ve vefa hareketi olduğunu belirterek “İl başkanlığım sürecinde birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli ilçe başkanlarımız ile bugün bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizim için önemli olan her zaman birlikte olabilmek. Allah’a şükür bunu da en güzel şekilde sürdürüyoruz. Bugün hepimiz farklı noktalarda hizmetlerimize devam etsek de yine biriz, beraberiz. Rabbim bu birlikteliğimiz daim eylesin inşallah” dedi. Eski anıların tazelendiği buluşmaya katılan başkanlar da ev sahipliği için Başkan Aygün’e teşekkürlerini iletti.