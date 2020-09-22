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22 Eyl 2020 - 14:06- Gündem G: 22 Eyl 2020 - 14:09

Antikkapı A.Ş’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Antikkapı AŞ’de çalışan 350 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Atikkapı A.Ş. ile Turizm, Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçi Sendikası (TOLEYİS) arasında anlaşma sağlandı. İzmit Atikkapı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende imzalar Antikkapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İslam Yücel ve TOLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kutlu tarafından atıldı.

“350 KİŞİ İLE ŞEHRİN MİSAFİRHANESİ MANTIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ”

Toplu iş Sözleşmesi imza töreni öncesinde konuşan Antikkapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İslam Yücel “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Sayın Tahir Büyükakın’ın talimatıyla, işçimizin hakkını verdik. Pandemi dolayısıyla sekteye uğrayan görüşmelerimiz nihayete erdi. Uzun ve zor bir yolculuğumuz oldu. İşçimiz adına birçok maddeyi 2016’da en son masada görüşmüştük. Sonra tekrar sendikamız yetki aldı şirketimizde. Bugün itibariyle sonlandırdık. Petrolden otele, restorandan cateringe kadar gibi birçok iş kolunda 350 kişi ile şehrin misafirhanesi mantığıyla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“ŞEHRİMİZE VE ÇALIŞANLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

12 ilçedeki 34 noktada ticari faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Yücel, “Daha iyi kaliteli hizmet sunmak adına çalışıyoruz. Sözleşme sürecinde her şeyi konuştuk. Kazancımız dahilinde çalışanlara neler verebiliriz ve zor süreci de dikkate alarak imza aşamasına geldik. Şehrimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz 2016 yılında Antikkapı ve SEKA Park A.Ş. birleşti. Bu süreçte iş yerlerimiz büyüdü. 4-5 farklı statüde çalışan işçilerimiz mevcuttu. Sözleşmenin oranından ziyade sözleşmeyi tek tip hale getirdik” dedi.

“ANTİKAPI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

İmza töreninde konuşan TOLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kutlu ise “Antikkapı ile 2002‘den beri tanışıyoruz. Antikkapı bizim için önemli. 81 ilde örgütlüyüz. Antikkapı’ya başka işyerleri gibi bakmıyoruz. Personelin güler yüzlülüğünü görünce mutlu oluyorum. Türkiye’de patent almalıdır. Bunu yapacağınıza inanıyorum. Zorlu bir süreçten geçtik. İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay olacak” ifadelerini kullandı

İLK YIL YÜZDE 15 ZAM

Uzun süredir devam eden görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanan toplu iş sözleşmesi iki yıl için geçerli olacak. Sözleşme kapsamında çalışanlara 2020 yılı için yüzde 15 zam verilecek. 2021 yılında ise enflasyon oranında zam yapılacak. Atikkapı A.Ş. ve TOLEYİS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 350 çalışına kapsıyor.

22 Eyl 2020 - 14:06 - Gündem

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