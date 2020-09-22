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22 Eyl 2020 - 15:53- Gündem G: 22 Eyl 2020 - 15:54

İlk teneffüste her öğrenciye Çenesuyu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, öğrencilere verdiği sözünü tuttu. Kocaeli genelinde eğitime başlayan tüm okullardaki öğrencilere Çenesuyu dağıtıldı
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Koronavirüs salgını dolayısıyla mart ayında tatil edilen okullar, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için yeniden açıldı. Okulların tatil edilmesi sürecinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

EĞİTİME DESTEK

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de Bakan Selçuk’un bu mesajına ilave olarak “Biz de Derince Belediyesi olarak ilçemizde öğrenim gören tüm öğrencilerimize 40 dakikalık teneffüslerinde, ilçemizin tarihi suyu olan Çenesuyu vermeyi teklif ediyoruz” demişti. Toplumsal konulardaki duyarlılığıyla bilinen ve eğitime yönelik faaliyetleri her zaman destekleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, verdiği sözü tuttu. 21 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayan Kocaeli genelindeki tüm okullardaki öğrencilere Çenesuyu ikram edildi.

22 Eyl 2020 - 15:53 - Gündem

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