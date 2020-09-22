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22 Eyl 2020 - 16:23- Yaşam G: 22 Eyl 2020 - 16:25

Selimliler Derneği'nden sağlıkçılara aşure jesti

Kocaeli Selimliler Derneği  Kocaeli’deki sağlık çalışanlarına aşure ikram etti.Dernek yönetiminin hazırladığı aşureler, pandemi sebebiyle gece gündüz büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtıldı.
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Kocaeli Selimliler Derneği Muharrem ayı nedeniyle sağlık çalışanları için aşure hazırladı. Dernek yönetimi tarafından hijyenik şartlarda özenle hazırlanan aşureler, sağlık çalışanlarına ikram edilmek üzere hastanelere teslim edildi.

“Yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz”

Kocaeli Selimliler Derneği Başkanı Fatih Ekinci : aşure ile tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinde canlarını hiçe sayarak büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarını motive etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ekinci , “Bugün Kocaeli’de hizmet veren  hastanelemize aşure dağıtımı yaptık. Gösterdikleri mücadele karşısında yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

“Hastane çalışanlarının unutulmaması çok değerli”

Dernek Yönetiminin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiği aşure dağıtımından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Hüseyin Şaşmaz,“Selimliler Derneği’nin hastane çalışanlarını unutmaması bizim için çok değerli” dedi.

22 Eyl 2020 - 16:23 - Yaşam

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