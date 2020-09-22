Selimliler Derneği'nden sağlıkçılara aşure jesti

Kocaeli Selimliler Derneği Muharrem ayı nedeniyle sağlık çalışanları için aşure hazırladı. Dernek yönetimi tarafından hijyenik şartlarda özenle hazırlanan aşureler, sağlık çalışanlarına ikram edilmek üzere hastanelere teslim edildi.
“Yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz”
Kocaeli Selimliler Derneği Başkanı Fatih Ekinci : aşure ile tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinde canlarını hiçe sayarak büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarını motive etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ekinci , “Bugün Kocaeli’de hizmet veren hastanelemize aşure dağıtımı yaptık. Gösterdikleri mücadele karşısında yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.” diye konuştu.
“Hastane çalışanlarının unutulmaması çok değerli”
Dernek Yönetiminin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiği aşure dağıtımından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Hüseyin Şaşmaz,“Selimliler Derneği’nin hastane çalışanlarını unutmaması bizim için çok değerli” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.