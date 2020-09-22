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22 Eyl 2020 - 16:25- Gündem G: 22 Eyl 2020 - 16:26

Otizmli Burak salıncağına kavuştu

Alikahya Karadenizliler Mahallesi Eskioğlu Sokak’ta oturan otizmli küçük Burak için evlerinin yanına oyun grubu talep eden Eski ailesini yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, küçük Burak’ı oyun parkına kavuşturdu
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Sosyal belediyecilik kapsamında bir çok projeye hayat veren İzmit Belediyesi, bu sefer otizmli Burak için seferber oldu. Alikahya Karadenizliler Mahallesi Eskioğlu Sokak No:10 adresinde ikamet eden Eski ailesi, otizmli oğulları Burak için evlerinin yanında bir oyun grubu talebinde bulunmuştu. Başkan Hürriyet’in girişimiyle vakit kaybetmeden bahçeye oyun grubu kuran ekipler, Burak için çok güzel bir oyun parkı oluşturdu.

YETER Kİ GÜLSÜNLER

İzmit Belediyesi, otizm farkındalık seminerleri, otizm orkestrası, otizm çalıştayı gibi birçok projeye imza atmış ve Otizm Dernekleri Federasyonu, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile devamlı işbirliğinde bulunmuştu. Sağlık ve çocuklara yönelik projelere özellikle önem veren ve farkındalık yaratan Başkan Hürriyet, otizmli çocukların hayata karşı gülümseyebilmeleri adına gece gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, engelli ailelere daima destek olacaklarını dile getirdi.

22 Eyl 2020 - 16:25 - Gündem

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