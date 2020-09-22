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22 Eyl 2020 - 16:28- Siyaset G: 22 Eyl 2020 - 16:29

DEVA Partisi Gölcük’te yönetim tamam

DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanı Sedat Yücel, ilçe yönetim kurulunu tamamladı
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DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanı ataması geçtiğimiz günlerde yapılan Sedat Yücel ilçe yönetimini kurdu. Yetki belgesini İl Başkanı Adem Koç’tan alan Yücel, çalışmalarını hızlandırdı. Yücel’in hazırladığı yönetim kurulu listesi, Genel Merkez tarafından onaylandı.

GÖLCÜK İLÇE YÖNETİM KURULU

Sedat YÜCEL

Tolga BELKIS

Ahmet EKŞİ

Zeliha Nuray OKSAY

Sadun BARAN

Tarık SAĞLAM

Nuh ÇELİK

Ersen BİLİR

Volkan KESKİNOĞLU

Ülkü BAL

Sezer GEMİCİ

Soner ÇETİNKAYA

Selma ÇOKER

Filiz DÖNMEZ

Murat USTA

22 Eyl 2020 - 16:28 - Siyaset

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