DEVA Partisi Gölcük’te yönetim tamam

DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanı ataması geçtiğimiz günlerde yapılan Sedat Yücel ilçe yönetimini kurdu. Yetki belgesini İl Başkanı Adem Koç’tan alan Yücel, çalışmalarını hızlandırdı. Yücel’in hazırladığı yönetim kurulu listesi, Genel Merkez tarafından onaylandı.
GÖLCÜK İLÇE YÖNETİM KURULU
Sedat YÜCEL
Tolga BELKIS
Ahmet EKŞİ
Zeliha Nuray OKSAY
Sadun BARAN
Tarık SAĞLAM
Nuh ÇELİK
Ersen BİLİR
Volkan KESKİNOĞLU
Ülkü BAL
Sezer GEMİCİ
Soner ÇETİNKAYA
Selma ÇOKER
Filiz DÖNMEZ
Murat USTA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.