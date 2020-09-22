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22 Eyl 2020 - 16:29- Gündem G: 22 Eyl 2020 - 16:35

KOÜ çalışanı Ömer Kuru her yerde aranıyor

Kocaeli Üniversitesi'nde çalışan Ömer Kuru, ailesini ziyaret için gittiği Aydın'da kayboldu

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre,  Kocaeli Üniversitesi’nde çalıştığı öğrenilen Ömer Kuru, Dağkarağaç Mahallesi’ndeki ailesinin yanına ziyarete geldi. Dört gün önce evden ayrılan Kuru, eve dönmeyince ailesi Jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri Kuru’yu bulmak için arama çalışması başlattı. Kuru’nun psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilirken, bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

22 Eyl 2020 - 16:29 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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