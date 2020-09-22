Lohusa döneminde anneler için en önemli ihtiyaç listesi

Özellikle ilk defa kucağına bebek alan tecrübesiz anneler kendilerini bu dönemde yalnız hissedebilir. Ancak çevrelerindeki tecrübeli annelerden ve internet üzerinden uzman doktorlar tarafından yayınlanmış makaleleri okuyarak bilgi edinebilirler. Aslında ihtiyaç listesinin en başında eşinizden göreceğiniz ilgi ve destek gelir. Anne babanız, en yakın arkadaşınız ve tüm sevdikleriniz yanınızda olduğunda bu dönemi daha güzel geçirebilirsiniz.

Bebeğinizi kucağınıza aldığınız ilk andan itibaren üzerinize yeni bir sorumluluk yüklenmiş oluyor. Emzirme dönemi de başlamış oluyor. Doğum sonrası için ihtiyaç listesi hazırlarken emzirme ve emzirmeyi kolaylaştırmakla ilgili lohusa anne ihtiyaç ürünlerini el altında tutmak gerekiyor. Bu dönemde lohusa pijama da işinizi çok kolaylaştıracak.

Hevesli anneler çoktan yumuşacık pofuduk bebek battaniyelerini, bebek tulumlarını, çorapları, patikleri, yelekleri en kısa sürede hazırladılar. Ancak kendisi için lohusa dönemi nasıl daha geçer diye kendilerini düşünmek akıllarına gelmiyor. Bu dönemde en büyük desteği eşinizden alabilirsiniz. Öncelikle en azından doğumun ilk haftası izin alması ihtiyacınız olan en önemli şeylerden biridir. Böyle bir şansınız yoksa bir yakınızdan ya da arkadaşınızdan destek alabilirsiniz

Emzirme ürünleri nelerdir?

Bu dönemde lohusa pijaması olmazsa olmazlardan. İlk zamanlarda bebeğinizi çok sık emzirmeniz gerekeceği için meme ucu çevresinde ağrı ya da acı hissi olabilir. Hijyenik ve sağlıklı, nemlendirici özelliği olan meme ucu kremleri kullanarak ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Göğüs ucu kremi meme ucu çatlakları ve yaraları iyileştirmek için listenizde yer etmesi gereken ürünlerden biridir. Aynı şekilde göğüs koruma kapağı, göğüs kalkanı, göğüs pedi, çalışan kadınlar için süt sağma makinesi, süt saklama poşeti, emzirme önlüğü, emzirme minderi ve emzirme koltuğu da diğer bir faydasını görebileceğiniz ürünlerdir.

Size en çok yardımı dokunacak ürünlerden biri de emzirme sütyenidir. Size bebeğinizi emzirirken çok büyük kolaylık verecektir.

Lohusa anne için giyim ürünleri

Kadınlar görünümüne her daim dikkat etmektedirler. Ancak emzirme süreci boyunca hep elinizin altında olacak modeller lohusa giyim ürünü önden düğmeli pijama ve elbiseler olacak. Önden düğmeli giyim modelleri dışında V yakalı giysiler ile askılı ürünler de emzirmeyi kolaylaştıran lohusa giyim ürünleri arasında sayılabilir. Bu tip gecelik ve pijamalar hastane çantasında da mutlaka bulunması gereken en işlevsel lohusa anne ürünlerindendir. Lohusa giyim modellerinden biri olan lohusa gecelik satın alırken dikkat etmeniz gereken şıklığının yanında emzirme kolaylığı sağlaması ve vücudunuzu sıkmıyor olması, terletmiyor olmasıdır. Pijama ve gecelikleri tüm gün boyunca giyeceğiniz düşünülürse hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için kaliteli ve terletmeyen kumaşlardan yapılmış olması gerekir.