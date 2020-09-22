Kocaeli Valiliği 1 haftalık denetim raporunu açıkladı

Kocaeli Valiliği salgınla mücadele kapsamında titizlikle gerçekleştirdiği 1 haftalık tedbir ve denetim raporunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Covid-19 salgını ile mücadelede kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanları ve kurum amirlerinin katılımı ile 14.09.2020- 21.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;

*Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 1 bin 610 kişinin talebi karşılanmış,

*Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 74 kişiye idari, 22 kişiye ise adli işlem yapılmış,

*65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 800 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,

*COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 196 iş yeri, 23 bin 306 kez denetlenmiş,336 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,

*Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 146 bin 286 şahıs sorgulanmış,333 aranan şahıs yakalanmış,15 bin 188 iş yeri kontrol edilmiş,19 iş yerine idari işlem uygulanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 128 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 1 bin 585 kişiye idari işlem yapılmış,

*112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 125 talep yerine getirilmiş,

*Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 58 bin 208 araç kontrol edilirken, 82 bin 868 şahıs sorgulanmıştır.

*İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 7 kişi zorunlu olarak, 25 kişide diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 32 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır.