Bakan Koca’dan tedbir çağrısı

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Son 24 saatte yapılan 112 bin 942 testle birlikte toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957’ye ulaştı.

Bugün bin 743 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 304 bin 610’a çıktı. Can kaybı da 68 artarak 7 bin 574’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 491

Verilere göre bin 202 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 268 bin 435’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.8 ağır hasta sayısı da bin 491 oldu.

BAKAN KOCA’DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.

DÜN BİN 519 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 20 Eylül corona tablosuna göre bin 519 vaka tespit edilmiş, 61 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 116 hasta iyileşmişti.